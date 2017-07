Stát otevře dveře autům na vodík. Zdvojnásobí podporu na výstavbu plnicích stanic | E15.cz

Za peníze z operačního programu doprava by se mohlo postavit do roku 2023 šest až sedm plnících stanic na vodík pro vodíková auta.

Ministerstvo dopravy zdvojnásobí balík peněz, za které se v Česku postaví první veřejné plnící stanice na vodík pro vodíková auta. Na Světovém kongresu vodíkové technologie v Praze to prohlásil náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. V rámci operačního programu doprava bude nově k dispozici na vodíkové plničky 200 milionů korun, což by mělo stačit na postavení šesti až sedmi stanic.

Vodíkové peníze budou součástí podpory pro alternativní pohony v dopravě, na něž je vyčleněno 1,2 miliardy korun. Celý program musí ještě schválit Evropská komise.

„Očekáváme, že souhlas dostaneme ještě tento měsíc. Už na podzim bychom měli vypsat výzvu na stavbu rychlodobíjecích stanic pro elektromobily. Do konce roku vypíšeme také výzvu pro vodíkové plnící stanice,“ dodává Jan Bezděkovský z odboru strategie ministerstva dopravy. Na tyto peníze čeká například Unipetrol, který plánuje postavit jednu až dvě vodíkové plničky.

Navýšení podpory na stavbu plniček doporučila studie potenciálu využití vodíku v dopravě, jejíž závěry minulý týden schválilo vedení ministerstva. Experti ve studii doporučují také zavést motivační nástroje pro nákup vodíkových automobilů. Může jít například o výjimku z placení dálniční známky nebo úlevy z platby DPH při nákupu vozu. „O jejich podobě ale budeme teprve diskutovat při aktualizaci národní akčního plánu čisté mobility příští rok,“ říká Bezděkovský.

Stávající plán počítá s tím, že se do roku 2020 postaví tři až pět plniček. Aktualizovaná verze by už měla hovořit o 12 plničkách do roku 2025. V sousedním Německu by ale v té době měli mít řidiči k dispozici už přes sto plnících stanic.

„Stavba stanic stále zlevňuje. Když se stavěla v Německu první stanice, stála 2,5 milionu eur. Dnes se dá pořídit za 0,8 až 1 milionů eur,“ uvádí Bart Biebuyck z evropského projektu FCH JU, který vznikl spojení soukromého a veřejného sektoru za účelem financování výzkumu a vývoje vodíkových technologií. Celkem v Evropě dnes jezdí zhruba tisícovka osobních vodíkových aut a desítky vodíkových autobusů.