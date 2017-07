Tesla začala vyrábět nový model, automobilku ale k zisku vytáhnout nemusí. Změnily se poměry na trhu | E15.cz

První série třicítky vozů Tesla Model 3 by se měla dostat k zákazníkům ještě koncem tohoto měsíce. I přes významný milník v historii značky však došlo k propadu akcií automobilky. Ty klesly o 7,5 procenta na 326,3 dolaru. Znamená to největší propad za jeden den v průběhu posledního roku.

Za nervozitu mezi investory mohou především ostatní modely. O sedan S a SUV X je totiž meziročně mezi zákazníky nižší poptávka, což vyvolává otázky, zda bude novinka amerického výrobce úspěšná.

First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3 — Elon Musk (@elonmusk) 9. července 2017

V srpnu by chtěl výrobce dodat sto malých sedanů, o měsíc později 1500 a v prosinci až dvacet tisíc automobilů. I pokud by však značka těchto čísel dosáhla, nemuselo by to znamenat úspěch.

Podle americké analytické společnosti Guggenheim Securities bude Tesla na Modelu 3 prodělávat, a to až 15 procent z ceny vozidla, toto prodělečné období by mělo trvat až do poloviny příštího roku.

Již začátkem roku přitom zástupci automobilky oznámili, že před zahájením produkce Modelu 3 vynaloží asi 1,5 miliardy dolarů na investice do výroby. Otázkou tak zůstává, zda investoři zůstanou věrní automobilce, které doposud peníze ochotně poskytovali.

„Bez ironie se jedná o nejdůležitější elektromobil současnosti,“ řekl pro The Verge Michael Ramsey z analytické společnosti Gartner. Podle Ramseyho závisí na jeho úspěchu budoucnost celého trhu s elektromobily. Především proto, že jsou na něj kladena vysoká očekávání.

Sílící konkurence

Komplikace však může způsobit Tesle také sílící konkurence. Ta před dvěma lety, kdy Musk příchod nového modelu oznámil, v otázce elektromobility spíše tápala.

Nyní však pro zákazníky není problém koupit elektromobil s cenou pod milion korun u konkurence. Ta narozdíl od Tesly poskytuje také lepší prodejní a servisní zázemí. Americká společnost ještě nemá vytvořenou tak bohatou síť prodejců. Například právě v Česku nově tesly nabízí až e-shop Alza. Oficiální showroomy jsou pro Čechy však nejblíže až za hranicemi, například ve Vídni, Linci, Norimberku nebo v Berlíně.

Ambice srazit plány Tesly má například Volkswagen. „Máme schopnosti, které Tesla nemá, proto ji můžeme zastavit“ uvedl pro Bloomberg šéf Volkswagenu Herbert Diess. Německý koncern se v následujících letech chystá uvést řadu vlastních elektromobilů.

Podobně sebvědomé je například také Volvo, jež oznámilo, že od roku 2019 bude vyrábět pouze automobily s elektrickým motorem. Na druhou stranu například BMW uvede svůj další elektrický model až za čtyři roky.