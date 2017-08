Toyota chce vyrábět nový typ autobaterie. Na trhu ale hned tak uspět nemusí, míní expert | E15.cz

Japonská automobilka Toyota pracuje na vývoji nového typu elektrobaterií s pevným elektrolytem. Ty by měly zajistit vyšší dojezd elektromobilů, významně redukovat dobíjecí dobu a zvýšit maximální množství nabíjecích cyklů až na 1200. Automobilka plánuje uvést baterii do prodeje kolem roku 2022, část odborníků ale takový harmonogram vnímá jako příliš optimistický.

Elektrické automobily s novým typem baterie by měly jít nabít na plnou kapacitu pouze během několika minut, připomíná agentura Reuters. Samotné akumulátory mají v porovnání se současnou produkcí vynikat i dalšími vlastnostmi: menšími rozměry, nižší cenou a větší šetrností vůči životnímu prostředí. Hlavním prvkem, který tento pokrok umožňuje, je pak nahrazení tekuté vodivé složky pevnými krystaly a výměna lithia za sodík vysrážený z mořské vody.

K zahájení masové výroby těchto akumulátorů však může dojít ještě později než v roce 2022, upozorňuje Pavel Hrzina z Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů ČVUT. „Z hlediska možného horizontu uvedení na trh v roce 2022 lze předpokládat, že v současné době má Toyota k dispozici pouze koncept využití tohoto nového typu baterií a prototypy o nižším výkonu,“ komentuje Hrzina

Prosazení technologie, na níž chce v budoucnosti stavět mimo jiné i BMW, na trhu navíc prý nemusí být tak rychlé, jak firma očekává. „Pokud se jedná o krátkodobý horizont tří až osmi let, tak lze předpokládat, že budou nadále využívány spíše současné baterie na bázi lithia.“ domnívá se vědec. Ve střednědobém horizontu do 20 let je pak podle něj role baterií s pevným elektrolytem závislá na jejich dalších vlastnostech, jež se však projeví až po zapojení do větších celků.

„Podle dosavadních dostupných výsledků lze nicméně předpokládat, že tato technologie nějakou roli na světovém trhu s bateriemi sehraje. Velmi těžko se predikuje, kdo vyhraje. Každopádně na velký objev se spíše ještě čeká.“ odhaduje Hrzina.

Toyota však nesází pouze na elektromobilitu, je jednou z mála automobilek, která se věnuje i vodíkové technologii. Příkladem může být sázka na tento typ pohonu s modelem Mirai. „Změny, které se nyní dějí v automobilovém průmyslu, jsou přelomové,“ uvedl ředitel českého zastoupení Toyoty Martin Peleška.

Ne každá firma nicméně sází současně na dva alternativní pohony, Toyota v tomto směru představuje spíše výjimku. Honda, jeden z někdejších předních vodíkových propagátorů, se rozhodla vodíkovou technologii zcela opustit. Diskusi o opuštění této technologie vedl také Daimler, ten se však nakonec rozhodl ve vývoji vodíkových technologií pokračovat.