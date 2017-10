U Stříbra vyroste za miliardy polygon pro auta bez řidiče | E15.cz

Český polygon pro testování a certifikaci vozidel bez řidiče by měl do roku 2022 stát u západočeského Stříbra. Připravuje ho česká investiční skupina Accolade. Náklady dosáhnou několika miliard korun. Do Česka přitáhne špičku automobilových vývojářů nejen z Evropy, řekl mluvčí skupiny Jiří Sochor.