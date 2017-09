Unikátní průhled automobilovou historií. Bruselské muzeum láká na legendy i vzácné kusy aut | E15.cz

Belgii si obvykle nespojíme s automobilovým průmyslem, v Evropě jsou s auty spjaty spíše jiné státy, jako Německo či Velká Británie, jenže i tenhle malý stát Beneluxu toho do historie autoprůmyslu řekl hodně. Pochází odtamtud známí designéři (Luc Donckerwolke, Dirk van Braeckel, kteří působili i ve Škodě Auto), úspěšní závodníci (Jacky Ickx, Stoffel Vandoorne) a nechybí tam ani závodní okruhy (Spa-Francorchamps, Zolder) nebo vývojová centra automobilek (Ford, Toyota). Není tak divu, že se v metropoli Belgie nachází velké automobilové muzeum, kterým bude každý fanoušek aut nadšen.

Muzeum Autoworld fungující od roku 1986 je umístěné v jedné z budov v bruselském Parc du Cinquantenaire, který původně vznikl na konci devatenáctého století pro národní výstavu. Zatímco dříve budova rozléhající se na 8.000 m2 sloužila různými způsoby, hostila mnohé výstavy, za války byla garáží pro německou armádu a po ní dokonce fungovala jako odpočinkové místo pro závodní poštovní holuby, dnes je domovem pro více než 250 vozidel.

Základem expozice jsou automobily z obří sbírky rodiny Mahy z belgického Gentu, která vlastní na tisícovku vozidel. Čtvrtina se nachází právě v bruselském Autoworldu, zatímco zbytek je umístěn v muzeu Mahymobiles v městečku Leuze-en-Hainaut, které obydluje budovu s plochou dokonce 20 000 m2.

Mahymobile je tak možná co do počtu vystavených aut mnohem větší, jenže Autoworld se rozhodně nenechá ničím zahanbit. Bruselská expozice je rozdělena do několika zón, přičemž z hlediska Belgičanů je rozhodně nejdůležitější ta věnovaná domácím automobilům a obecně historii automobilového průmyslu v této zemi.

Nejde přitom jen o historické vozy z Belgie od dávno zaniklých značek Minerva nebo Vivinus, ale také o díla výrobce sporťáků Gillet, který dodnes funguje. V souvislosti s Belgií je pak nutné zmínit i vozidla bývalého belgického krále Baudouina (Cadillac Eldorado a Lincoln Continental) nebo třeba Porsche 911, které sloužilo u tamějších policejních sil. Slavný sporťák mimochodem používali i policisté v sousedním Nizozemí.