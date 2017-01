VIDEO: Chytré auto od T-Mobile - komunikujte se svým vozem

Společnost T-mobile ke konci roku 2016 přinese svým zákazníkům jednoduchý způsob, jak ze svého auta udělat inteligentnějšího pomocníka. Pokud chcete vědět, jak řídí váš potomek s čerstvým řidičákem nebo byste rádi zlepšili styl své jízdy a jezdili úsporněji, podívejte se na video, kde se dozvíte, jak snadno a rychle proměnit svůj vůz na Chytré auto.

A víte o něm vše

Aplikace Chytré auto toho umí opravdu hodně. Jednou z hlavních předností je, že vám řekne, když se ve vašem vozu objeví nějaká technická závada. Odpadne vám tak nutnost jezdit s každým problémem rovnou do servisu. Chytré auto vás také upozorní na stav paliva i baterie. Díky aplikaci se dozvíte více o stylu své jízdy. Napoví, jak brzdíte, jak se rozjíždíte, zda je vaše jízda plynulá a úsporná, a poradí, co byste mohli zlepšit. Můžete si nastavit i limit pro maximální rychlost, a když ho překročíte, aplikace vás ihned upozorní. Další užitečnou funkcí je vedení záznamu o jednotlivých jízdách (délka, trvání, maximální a průměrná rychlost, otáčky či spotřeba). Z údajů si pak lze vytvořit knihu jízd s rozlišením na jízdy služební a soukromé. Všechny tyto informace si můžete stáhnout a přeposlat.



Auto pod drobnohledem

Díky Chytrému autu budete mít přehled o tom, kde se váš vůz nachází. Pokud ho například někomu půjčíte, uvidíte přesně, kam s ním jede – auto totiž můžete neustále sledovat na mapě. Aplikace ale také ví, kdy jste svůj vůz naposled zaparkovali. To se hodí například na zaplněných parkovištích před nákupními centry. Na aplikaci si můžete nastavit i oblasti, v nichž auto smí pohybovat. Jestliže oblast opustí, Chytré auto vás na to upozorní. Tato funkce se hodí pro případ, že by chtěl někdo auto ukrást. Aplikace registruje nejen každé nastartování, ale také otřesy, takže zjistíte i to, že vám auto odtahují nebo že do něj někdo narazil. A dokonce vás upozorní, pokud se zařízení odpojí od auta (v případě, že se zloděj pokusí nastartovat přes OBD port).