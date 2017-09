Výrobci autodílů varují, že část Evropanů přijde kvůli nástupu elektromobilů o práci | E15.cz

Evropští výrobci automobilových dílů varují před přechodem automobilek k elektromobilům. Evropská asociace automobilových dodavatelů (CLEPA) se obává, že by mohlo dojít ke značnému úbytku pracovních míst na starém kontinentu, který by v dodávkách dílů nahradila Čína.

Továrny vyrábějící díly pro automobilový průmysl v Evropě zaměstnávají přibližně pět milionů lidí, v budoucnu se však může situace kvůli elektromobilům změnit. V současnosti patří mezi hlavní dodavatele baterií pro elektromobily Čína, její pozice by v případě dalším rozvoji elektrických vozů dále posílila.

Právě to však automobilky plánují – Volkswagen i Daimler oznámily další snahy a investice do zeleného pohonu. Snahy živí také stále přísnější emisní limity na osobní vozy a skandál dieselgate. Ten mezi veřejností snížil důvěru ve vznětové motory.

„Problém tkví v jedné dimenzi debaty,“ řekl pro Reuters Volkmar Denner, ředitel společnosti Bosch. Podle něj by mohlo být jedním z dalších řešení pokračování ve vývoji spalovacích motorů. Nebrání se ale ani výzkumu v oblasti syntetických paliv. „Byla by to jistější cesta v boji proti globálnímu oteplování,“ doplnil Denner.

Ke kritice automobilek se přidávají také zahraniční odbory, které požadují plynulejší přechod k nové technologii pohonu. Poukazují také například na důležitost celého automobilového průmyslu pro německou ekonomiku. Jeho příklon k autům na elektrický pohon však z pohledu celého segmentu k úbytku pracovních míst vést nemusí. Loni například značka Porsche oznámila, že kvůli vývoji elektromobilů přijme téměř 1500 nových zaměstnanců.