Centrální bankéři ukončení devizových intervencí během jarních měsíců nevylučují, slabou korunu totiž garantují jen do konce prvního čtvrtletí. Už na počátku dubna tak silnější koruně nemusí stát nic v cestě, skokové zpevnění české měny může dosáhnout až šesti procent.

„Už na začátku letošního roku by měla inflace dokonce přestřelit cíl stanovený centrální bankou,“ soudí hlavní ekonom ING Jakub Seidler. O co rychleji ceny porostou, o to dříve ČNB měnu uvolní. „Zejména rychlejší inflace zkraje roku by mohla vést ke spekulacím na možný rychlejší konec závazku, a to například již v dubnu,“ dodává ekonom Raiffeisenbank Michal Brožka.

Samotná ČNB už dříve avizovala jako nejpravděpodobnější okamžik ukončení intervencí pololetí letošního roku. Dřívějšímu datu uvolnění měny má nahrát i silnější aktivita zahraničních spekulantů na posílení koruny. Ti jen od loňského ledna do konce listopadu s vidinou budoucího posílení české měny skoupili české státní dluhopisy za 118 miliard korun, tedy 62 procent všech bondů vydaných loni ministerstvem financí.

„Pokud dosáhne inflace cíle již v prvním čtvrtletí, dá se očekávat silný příliv spekulativního kapitálu, což může být důvodem pro dřívější ukončení kurzového závazku,“ soudí ekonom České spořitelny Jiří Polanský.

„Předpokládáme, že koruna nejprve posílí do pásma 25 až 26 korun za euro, ale následně se stabilizuje kolem 26,50,“ odhaduje vývoj kurzu české měny po uvolnění kurzu hlavní ekonom UniCreditu Pavel Sobíšek. Kurz měny poblíž 25 korun za euro by podle něho zároveň spustil intervenční reakci ČNB.

„V prvních týdnech může docházet k výrazným výkyvům kurzu oběma směry,“ připomíná ekonom Deloitte David Marek. V příštích letech má být ale koruna podstatně tvrdší měnou. Podle Martina Vlčka čeká korunu intenzivnější posílení až během roku 2018, na jehož konci by mělo být euro k mání v kurzu 24,50.

