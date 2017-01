Česká národní banka může uvolnit korunu už na apríla

Rekordních čtvrt bilionu korun za prvních deset dní letošního roku utratila Česká národní banka v boji se spekulanty na obranu slabé měny. Podle ekonomů to naznačují úterní data banky o struktuře jejího majetku. Je to o čtvrtinu vyšší částka, než kterou ČNB odstartovala devizové intervence v listopadu roku 2013.

Extrémní aktivita spekulantů souvisí s blížícím se okamžikem uvolnění koruny. K němu prý s největší pravděpodobností dojde už koncem března. „ČNB bude mít první příležitost opustit kurzový závazek v březnu a myslím, že ji využije. Pokud to neudělá teď na jaře, tak má pak řadu měsíců nucenou pauzu, protože se blíží volby a před nimi žádná centrální banka nechce udělat žádný velký krok. Ke konci roku zase půjde dolů inflace, což by uvolnění koruny dost komplikovalo,“ uvedl pro E15 někdejší šéf České spořitelny a exbankéř ČNB Pavel Kysilka.

Stále více ekonomů oslovených E15 sází na to, že ČNB uvolní kurz koruny na své pravidelné schůzce ve čtvrtek třicátého března, veřejnost se svým rozhodnutím ale seznámí až na mimořádném sezení prvního dubna. Dostojí tak svému závazku nepustit korunu dříve než během druhého čtvrtletí. Samotná ČNB již dříve avizovala, že devizové intervence ukončí s největší pravděpodobností až koncem června.

Kurzovní lístek ČNB a akcie na pražské burzeAutor: E15

„Vidím více jak padesátiprocentní šanci, že rozhodnutí o skončení intervencí padne na březnovém zasedání, banka ale může své rozhodnutí komunikovat až po skončení obchodování 31. března,“ uvádí hlavní ekonom UniCreditu Pavel Sobíšek. ČNB by od plánu uvolnit korunu prý neodradil ani víkend, kam spadá první dubnový den. Nebylo by to poprvé, co by se tak zásadní změna přijala o víkendu. Trhům a obchodníkům by dal víkendový krok čas srovnat se s novou situací,“ dodává hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Podmínkou pro časné uvolnění koruny podle ní bude lednová inflace meziročně atakující 2,5 procenta.