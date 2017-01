ČNB byla v zisku téměř 50 miliard, vydělala nejvíce na akciích

Na dotaz ČTK to dnes sdělila centrální banka. Loňský zisk je podle ČNB tvořen přibližně z poloviny správou devizových rezerv, zejména výnosy z akciového portfolia. Druhou část tvoří zejména kurzové zisky, které souvisejí s vývojem kurzu amerického a kanadského dolaru.

Hlavní úlohou ČNB není vytváření zisku. Tou je péče o cenovou stabilitu, upozornila centrální banka.

ČNB dále uvedla, že předloni umořila kumulovanou ztrátu, když na to využila většinu zisku za rok 2014. Zbytek převedla do rezervního fondu. O využití zisku rozhoduje bankovní rada a lze předpokládat, že loňský zisk převede rovněž do rezervního fondu, a ne do státního rozpočtu. Letos se očekává konec devizových intervencí, což by mohlo kvůli přecenění devizových rezerv dostat hospodaření ČNB do ztráty.

V rezervním fondu by tak měla ČNB i se ziskem za loňský rok mít zhruba 60 miliard korun. Nyní je ve fondu 14 miliard korun a bude navýšen o 46 miliard. Půl miliardy by mělo jít na úhradu předloňské ztráty.

Roční zprávu o výsledku svého hospodaření ČNB předkládá nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku k projednání Poslanecké sněmovně. Od listopadu roku 2013 ČNB započala devizové intervence, na kterých vynaložila už přes bilion korun.

ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává také dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled