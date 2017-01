ECB podpořila spekulanty na zhodnocení koruny, s tiskem peněz nepřestane

Společná měna během necelé hodiny oslabila o více než půl procenta, do března může padnout na úroveň dolaru.

Ještě více spekulantů na růst koruny očekávají ekonomové po čtvrtečním zasedání Evropské centrální banky. ECB s odkazem na nedostatečný růst cen v eurozóně potvrdila další tisk peněz ve stejné intenzitě jako doposud, zpřísnění měnové politiky zatím není na pořadu dne.

Pro zahraniční kapitál mířící do Česka to znamená rozšíření potenciálu pro posílení tuzemské měny. „Velmi uvolněná měnová politika je nadále zapotřebí,“ dodal guvernér ECB Mario Draghi. „Pokud se ekonomický výhled zhorší, jsme připraveni posílit program nákupů aktiv z hlediska objemu i trvání.“

ECB nakupuje každý měsíc dluhopisy zemí eurozóny v objemu 80 miliard eur. Už dříve banka avizovala, že od dubna tisk peněz zvolní o dvacet miliard. „Krok ECB může v očích investorů zatraktivnit korunu. Ta by ke konci kvartálu spolu s blížícím se koncem závazku ČNB mohla zažít výraznější příliv spekulativních peněz,“ soudí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Sázky na růst eura totiž opadly. Jen během necelou hodinu trvající konference ECB propadlo euro vůči dolaru o 0,6 procenta. Pokračující pumpování peněz ECB do ekonomik eurozóny může srazit v závěru prvního čtvrtletí hodnotu eura na úroveň dolaru. „Politika ECB se odrazí i ve vývoji kurzu eura vůči americkému dolaru. Zatímco do března letošního roku očekáváme postupné oslabování eura až na paritu, po březnovém oznámení ECB by se tento trend měl otočit,“ soudí ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.