Glosa Arsena Lazareviče: Spekulativní rodeo

Znovu se ukazuje, že intervence jsou rozhodnutím úředním, nikoli tržním, a proto vedou k tržním disproporcím. Například české jednoleté dluhopisy teď spekulanti nakupují za úrok –1,7 procenta. Za žádný jiný jednoletý bond na světě nejsou ochotni zaplatit víc.

Největší problémy se pochopitelně projeví právě ve chvíli, kdy se ČNB začne snažit ze svého režimu uniknout. Koruně hrozí švýcarský scénář, který byl doprovázen až třetinovým posílením měny. Však také někteří ekonomové vidí rovnovážný kurz české měny i na 23 korunách za euro.

ČNB ale oznámila, že by mohla spekulantům bránit a koruně dovolí posílit jen do určitého pásma. Co to znamená? Jeden režim centrálně stanovené měny prostě vystřídá druhý. A spekulativní rodeo na koruně bude vesele pokračovat.

