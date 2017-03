Hoteliéři se připravují na posílení koruny

„Negativní dopad na hospodaření očekávám do pěti procent. Více jak pětinu nákladů již nyní máme také v evropské měně, v tomto rozsahu je pak kurz zcela nepodstatný,“ říká šéf největší tuzemské hotelové sítě EuroAgentur Josef Bára. Řetězec si zároveň u banky zafixoval kurz na několik měsíců dopředu.

Podle viceprezidenta Asociace hotelů a restaurací a šéfa hotelů Artemis a Olympik Vlastislava Šose po zajištění už sáhla „značná“ část hoteliérů. „V současné době se částky při zajištění kurzu pohybují v intervalech 26,30 až 26,80 koruny za euro. Záleží na výši částky v eurech a na časovém horizontu,“ doplnil Šos.

Naopak ředitel hotelu Radisson Blu Alcron Michal Chour bankovní zajištění vnímá jako příliš nákladné. Hotel se proto vydal cestou přesvědčování zahraničních klientů, kterým dává ceny v korunách. Chour bere posílení koruny za jisté. Podle něj může dopadnout nejen na velké mezinárodní hotely, nýbrž i na menší zařízení, pokud ve velké míře využívají zahraniční rezervační portály typu Booking.com či Expedia.

Posílení koruny může mít i negativní vliv na chuť cizinců cestovat do českých zemí. Češi navíc cizince nenahradí. „Specifikum českého trhu je i v tom, že disponibilní příjem nestačí k tomu, aby se lidé běžně sebrali a jeli do hotelu do Prahy si to užít. To je velký rozdíl například oproti Rakousku,“ doplnil Chour.