Intervence proti koruně skončí v červnu, věští sázkové kanceláře

Bankovní rada ČNB na počátku února zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení intervencí vidí polovinu letošního roku. Objem intervencí počátkem letošního roku zesílil a v lednu byl nejvyšší od zahájení intervencí v listopadu 2013. Za růstem je podle ekonomů rostoucí inflace a očekávání investorů, že ČNB ukončí kurzový závazek v blízké době.

"Bookmakeři jsou stále přesvědčeni, že ČNB ukončí intervence na konci června a že koruna bude reagovat posílením. Na začátku července zhruba na 26,50 Kč/EUR, ke konci roku pak bude balancovat na hranici 26 korun za euro. Určitá část sázkařů se s bookmakery ztotožňuje, nicméně i v tomto případě se podle očekávání objevila skupina hráčů, kteří se pokusili najít zajímavou příležitost a uhodnout vyšší kurz," uvedl Šrain.

Na to, že ČNB bude intervenovat i po svém jednání na konci září, je kurz 5:1. Jako druhou nejpravděpodobnější možnost vidí bookmakeři ukončení intervencí už příští čtvrtek 30. března (2,6:1). Největším překvapením pro bookmakery i sázkaře by byl konec umělého oslabování koruny od začátku července do konce září (6:1).

"Celkově sázka na intervence sázkaře zaujala, vklady se dosud vyšplhaly na 300 tisíc korun. Dá se navíc předpokládat, že s tím, jak se bude očekávaný termín blížit a budou se množit indicie na možný vývoj, bude aktivita sázkařů ještě gradovat," doplnil Šrain.

Na politické události, jako jsou například volby, se sázky pohybují v řádu milionů korun. Podle Šraina je však sázka na devizové intervence určena pro užší skupinu klientů. "I takové vyjádření, jaké v pondělí učinil prezident Zeman, může jednání sázkařů ovlivňovat," uvedl dále Šrain. Miloš Zeman v pondělí řekl, že ČNB by mohla ukončit intervence proti posilování koruny dříve než v polovině letošního roku.

Bookmakeři Tipsportu původně vypsali, že kurz koruny bude 1. září nižší nebo vyšší než 25 Kč/EUR. "Na to se chytlo dost lidí. Zareagovali okamžitě a prakticky všichni sázeli na to, že bude vyšší než 25 Kč za euro. Sázku jsme proto změnili na současných 26 korun za euro. I tak většina lidí vsadila na to, že koruna bude nad tímto kurzem," uvedl mluvčí Tipsportu Václav Sochor. Zájem byl podle něj ovšem jen těsně po vypsání, od té doby výrazně opadnul. Na to, že by byla koruna na začátku září silnější než 26 Kč/EUR, je vypsán kurz 2,6:1.

Devizové intervence centrální banka zahájila s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR. Od počátku v listopadu 2013 do konce letošního ledna intervenovala v objemu zhruba 1,3 bilionu korun. V letošním lednu za nákup eur utratila přibližně 391 miliard korun.