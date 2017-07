Investoři se koruny ještě zbavovat nebudou, říká Janáček z Komerční banky | E15.cz

Můžeme nyní očekávat další posilování koruny?

Je zcela samozřejmé, že po opuštění kurzového závazku bude koruna postupně posilovat. Všichni bychom si měli přát, aby posilovala pomalu a nikoliv ve skocích.

Začnou spekulanti prodávat své sázky na korunu?

Zatím ne, pořád stále vyčkávají. Bohužel. Zdá se mi, že posílení ještě nedospělo k nějaké kritické hranici, kterou mají zakalkulovanou ve svých očekáváních, a teprve pak se začnou koruny zbavovat.

Nezapomeňte, že pořád mají v rukou dva tisíce miliard české měny. To je to, co vydala Česká národní banka na intervence. A to mají investoři a české a zahraniční banky ve svých rukou. My za to máme eura a dolary ve svých rezervách.

Jaký vidíte celkový potenciál pro posílení?

Navrátili jsme se k normálnímu stavu, že měna země dostihující ty vyspělejší posiluje. Nebude posilovat o čtyři procenta ročně. Bude to poněkud pomalejší. Jsme ale normální země, která je v procesu dohánění.

Jsme na 86 procentech průměru EU a na 80 procentech průměru eurozóny. Jak se budeme blížit průměru, tak bude koruna stále posilovat, ale pomalejším tempem, než které jsme mohli pozorovat v minulém desetiletí.

Může posílená koruna oddálit zvyšování úrokových sazeb?

Domnívám se, že rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb bude záležet nejen na posilování koruny, ale i na dalších faktorech. Vždy při rozhodování bankovní rady hraje roli více faktorů. Například nebezpečí realitní bubliny. To je, myslím, dosti závažná věc. Centrální banka může zvýšit úrokové sazby a tím zdražit hypotéky.