Konec intervencí může nastat nečekaně brzy, míní Zeman

Česká národní banka (ČNB) by mohla ukončit intervence proti posilování koruny dříve než v půlce letošního roku, o které zatím hovoří členové bankovní rady. Při návštěvě Olomouckého kraje to řekl prezident Miloš Zeman, který v závěru minulého týdne jednal s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem.

Analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda míní, že prezidentův komentář narušuje snahu představitelů bankovní rady přesvědčit investory o tom, že k ukončení intervenčního režimu dojde až ve druhém pololetí roku. Zemanova slova mohou ovlivnit uvažování a chování investorů, řekl Kovanda.

"Mluvil jsem před dvěma dny s guvernérem Rusnokem a nebudu prozrazovat žádné tajemství, když řeknu, že ukončení kurzového závazku se očekává v prvním pololetí letošního roku a není vyloučeno, že možná dříve, než se nadějeme. Ale to už ponecháváme na rozhodnutí vedení ČNB," uvedl Zeman.

Podle něj ukončení intervencí bude mít dlouhodobě daleko pozitivnější dopad na ekonomický růst ČR než mělo znehodnocení české koruny.

Prezident při debatě s krajskými zastupiteli připomněl, že je "zásadním odpůrcem" devizových intervencí ČNB, které přirovnal k anabolikům podávaným sportovci. "Zpočátku mu narostou svaly, ale pak už se dlouhodobě stane něco horšího," podotkl Zeman.

Měnový kurz je podle Zemana cena měny, která se má určovat na základě nabídky a poptávky jako tržní cena. "Jakýkoliv umělý zásah do měnového kurzu jenom deformuje tržní prostředí," míní Zeman,

Exportéři podle Zemana neradi slyší, že intervence proti posilování koruny vychovávají k lenosti. "Vychovávají k tomu, že je menší tlak na inovace, menší tlak na zvyšování produktivity práce, protože spočíváte na kurzovém polštáři, který je nafouknutý. Až na to, že vás zahraniční konkurence začne postupně předbíhat, a v tom případě vám podhodnocená měna vůbec nepomůže," řekl prezident.

"Prezident Zeman se uchyluje k výrokům, které mají potenciál výrazně promluvit do měnové politiky ČNB a ovlivnit též uvažování a chování investorů do korunových aktiv a i samotný kurz koruny," řekl analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Nabourává tak podle něj aktuální snahu představitelů bankovní rady přesvědčit investory o tom, že ČNB ukončí intervenční režim právě až ve druhém pololetí. "Po Zemanovu výroku hrozí nárůst spekulativní poptávky i to, že ČNB přijde o manévrovací prostor pro překvapení trhů. Prezident by se podobných výroků dopouštět neměl, měl by ctít nezávislost centrální banky a její počínání vůbec nekomentovat," dodal analytik.

Bankovní rada na počátku února zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení intervencí vidí polovinu letošního roku. Objem intervencí počátkem roku zesílil, v lednu byl nejvyšší od zahájení intervencí v listopadu 2013. Za růstem je podle ekonomů rostoucí inflace a očekávání investorů, že ČNB ukončí kurzový závazek v blízké době.

Devizové intervence centrální banka zahájila s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 korun za euro. Od počátku v listopadu 2013 do konce letošního ledna intervenovala v objemu zhruba 1,3 bilionu korun. V letošním lednu za nákup eur utratila zhruba 391 miliard korun.