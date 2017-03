„Ještě v polovině roku 2015 měli naši klienti zhruba tři čtvrtiny majetku v zahraničních měnách. Poté jsme se začali připravovat na možný konec kurzotvorných intervencí. Do současnosti klesl podíl cizoměnových investic v klientských portfoliích na méně než polovinu. Zčásti jsme přitom zvýšili podíl akciových titulů z pražské burzy,“ uvádí investiční stratég Cyrrusu Marek Hatlapatka. „Část klientů mění pozice v eurech do korun, i když v celkovém objemu investic jde spíše o menší části portfolií,“ říká i analytik BH Securities Martin Vlček.

Podle odhadů Jakuba Seidlera z ING Bank by se kurz koruny vůči společné evropské měně mohl na konci letošního roku dostat až na 25,50, investor by tak z každého eura umístěného na evropských trzích přišel o téměř šest procent. „Pokud má investor téměř veškerý majetek v eurech, tak by měl určitě velkou část převést do českých korun,“ připomíná Vlček.

Zájem o měnové zajištění investorů, kteří své evropské pozice neprodali, přitom stagnuje. „K ošetření měnového rizika mohou klienti využít úvěr v eurech nebo forwardové kontrakty. Objem těchto obchodů ale v poslední době nijak výrazně nenarostl. Investoři tedy měnové riziko podceňují nebo přinejmenším přehlížejí,“ říká šéf on-line obchodů Patria Finance Jan Kovalovský. „Význam zajištění investice tváří v tvář její- mu možnému znehodnocení po létech klidu přitom vzrostl,“ připomíná analytik Fio Banky David Brzek.

Z blízkosti ukončení devizových intervencí a rostoucího zájmu o korunové investice mezitím těží domácí akciové tituly. Index pražské burzy PX letos díky tomu posílil už o bezmála sedm procent, domácí burza tak patří mezi nejvýkonnější evropské trhy