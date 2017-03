Miroslav Singer: Spekulantů je v Česku tolik, že koruna může jít kamkoli

Únorová inflace je vysoko nad poslední prognózou ČNB a není to poprvé. Podceňuje banka riziko budoucí inflace?

Zatímco z lednových čísel se toho moc vyvozovat nedá, únor potvrzuje rychlejší než centrální bankou očekávaný růst inflace. Problémem v interpretaci tohoto vývoje u nás je, že v jádrových složkách ceny rostou překvapivě především tam, kde se týkají hotelů a restaurací, což může být i jednorázový, a tedy v měnové politice více méně ignorovatelný vliv zavedení EET.

Ovšem zůstanou-li růsty cen v oblastech ovlivněných EET trvalé, bude to signalizovat, že domácí poptávka je už dostatečná na to, aby do ní poskytovatelé služeb mohli promítnout zvýšení svých nákladů.

Zbytek překvapení jde spíše za notoricky proměnlivé cenové okruhy, které buď přichází ze zahraničí, jako paliva, nebo je ovlivňuje počasí, což je případ potravin. V každém případě na ně jejich prvotní efekty opět měnová politika reagovat nemá, neb počasí a světové ceny ropy měnová politika ČNB opravdu ovlivňovat nemůže.

Neobáváte se inflace vyvolané boomem mezd? Růst cen přece jen vedou základní složky spotřebitelského koše, jako potraviny a benzín, což se dotkne všech. Navíc nabídka práce je zoufalá, a růstu mezd nahrává.

Neobávám. Vrací-li se jádro inflace zhruba ke dvěma procentům, znamená to spíš, že se ČNB, ostatně stejně jako ostatní centrální banky, konečně ocitá v teritoriu, kde se bude moci postupně vrátit ke standardní měnové politice a standardním nástrojům. Možná o něco rychleji, než čekala, ale je to spíš dobrá zpráva.

Nemyslíte si, že ČNB poněkud ujíždí vlak a kurzový závazek bude opuštěn pozdě?

Centrální banky mají dost zkušenosti se standardní měnovou politikou, takové překvapení v jádrech cen, vyhodnotí-li ho jako trvalé, jsou schopny korigovat efektivně a poměrně rychle. A zde se bavíme o měsících. Není to z hlediska rychlosti reakce drama.

Kdy očekáváte uvolnění kurzu koruny a v jaké podobě?

Ve druhém kvartále tohoto ruku s tím, že ČNB bude ochotna, jak už dává najevo teď a jak byla, koneckonců, vždy, tlumit prudší výkyvy kursu.

Jaký očekáváte vývoj kurzu koruny od opuštění závazku do konce roku?

Horkých peněz je zde tolik, že je představitelný pohyb oběma směry. Navíc se dnes zdá, že návrat ke standardním politikám i růst sazeb přijde ve světě rychleji, než všichni čekali. Což bude atraktivitu koruny spíše snižovat.‎