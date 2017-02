Mládek: Největším rizikem po konci intervencí je fluktuace kurzu

"To nejhorší, co by se mohlo stát, že by koruna prudce zpevnila a pak by se vracela zpátky," uvedl Mládek. Intervence České národní banky proti posílení koruny podle něho ekonomice spíše pomohly.

Režim devizových intervencí centrální banka zahájila v listopadu 2013 s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR. Bankovní rada ČNB letos počátkem února zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení režimu devizových intervencí vidí polovinu roku 2017. Zároveň uvedla, že kurzový závazek neukončí dříve než ve druhém čtvrtletí 2017. Guvernér ČNB Jiří Rusnok v pondělí řekl, že ČNB bude provádět devizové intervence nejméně do konce prvního čtvrtletí.

Podle ministra Mládka právě brexit bude největší výzvou pro tuzemské exportéry, ČR i EU. "Dopad této události je zatím v českém veřejném prostoru nedoceňován," řekl ministr. Británie je přitom čtvrtým největším exportním trhem, na kterém ČR dosahuje velkého obchodního přebytku.

Británie bude součástí jednotného evropského trhu minimálně do 1. dubna 2019. Špatná zpráva podle Mládka je, že se neví, co bude potom a teprve nyní se začínají objevovat náznaky, jak by to mohlo vypadat.

"Objevují se náznaky, že bude snaha podepsat DCFTA (Prohloubenou souhrnnou dohodu o volném obchodu), něco podobného co podepisovala EU s Ukrajinou, Moldávií, Gruzií či Kanadou," uvedl ministr. V případě Kanady ale trvalo vypracování dohody sedm let.

Export tuzemských firem dosáhl loni v přeshraničním pojetí rekordních 3,97 bilionu korun, co je meziročně o 2,3 procenta více. Závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie loni dál mírně rostla, mířilo tam 83,6 procenta tuzemského vývozu.

Státní agentura CzechTrade loni poskytla služby více než 1000 firem. Letos agentura na podporu exportu plánuje personální posílení zahraniční kanceláře v Chicagu a chce pokračovat v optimalizaci lokalit 51 zahraničních kanceláří. Roční náklady na provoz zahraniční sítě stojí zhruba 220 milionů korun. Nejvytíženější jsou evropské pobočky agentury.

CzechTrade loni rozšířil působnost své zahraniční kanceláře o zastoupení v Singapuru, Teheránu a v Peru. Na začátku letošního roku pak otevřel pobočku v nigerijském Lagosu.