Nováčci v ČNB mají blíž k euru i konci intervencí

Ze sestavy bankovní rady, která v roce 2013 spustila devizové intervence, tak v ČNB zůstávají jen dva ze sedmičky členů, Mojmír Hampl a Vladimír Tomšík. Oběma defi nitivně skončí angažmá v centrální bance ke konci listopadu příštího roku.

„Hlavní změna spočívá v tom, že bankovní rada ČNB je nyní naplněna několika lidmi, kteří mají úzkou vazbu na guvernéra Rusnoka a kteří v ní s největší pravděpodobností sedí na jeho doporučení. Rusnok tak bude v radě velice lehce hledat podporu pro své měnově-politické postoje,“ míní hlavní ekonom Consequ Martin Lobotka. Ani tak však zásadnější obrat nelze čekat, za nitky v pozadí prý totiž tahají stále stejní lidé.

„Čekejme spíše mírné změny, jelikož experti ČNB, kteří mají na podobu měnové politiky zásadní a možná i nejzásadnější vliv, ač nejsou přímo členy rady, jako Tomáš Holub nebo Petr Král, v centrální bance nadále působí na klíčových pozicích,“ připomíná hlavní ekonom Cyrrusu Lukáš Kovanda.

„Mírně zesílí názor, že intervenční režim by měl být co nejdříve opuštěn a koruna by měla více podléhat tržním vlivům a měla by být centrální bankou ovlivňována jen neoficiálně v rámci určitého širšího neveřejného procentuálního pásma,“ soudí analytik BH Securities Martin Vlček.

Mora podle něho nebyl u zrodu intervencí ani je nepodporoval, neměl by tak mít problém s jejich dřívějším ukončením.

Dvojice nových členů bankovní rady nahradí Pavla Řežábka, kterému končí druhý šestiletý mandát a nemůže být znovu jmenován, a Lubomíra Lízala, kterého se prezident Miloš Zeman rozhodl znovu nejmenovat.

Dědek i Mora pracovali v minulosti na vysokých postech v evropských institucích. „Oba noví členové mají předpoklady být výraznými zastánci brzkého přijetí eura,“ doplňuje expert Moody’s Analytics Tomáš Holinka.

Naposledy změnil vrcholný orgán ČNB své složení loni v květnu. Tehdy do rady přistoupil bývalý ekonom ING a BH Securities Vojtěch Benda a Tomáš Nidetzký, který stejně jako současný guvernér Jiří Rusnok prošel během své kariérní dráhy finanční skupinou ING.