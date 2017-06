Novela zákona o ČNB může omezit přístup k vlastnímu bydlení, tvrdí expert | E15.cz

Zároveň vytvoří podmínky pro skupování nemovitostí spekulanty, pro lichváře a plošně srazí ceny nemovitostí. Je o tom přesvědčen ředitel poradenské firmy Chytrý Honza Jiří Paták. Poslanci v úterý druhé čtení předlohy novely zákona o ČNB nedokončili a není jasné, kdy se k němu vrátí.

Někteří poslanci chtějí nově navrhovanou zákonnou pravomoc ČNB zmírnit. Centrální banka je nyní vydává formou doporučení, to ale není vymahatelné. Podle novely by se tato pravomoc dostala přímo do zákona o ČNB.

Má to omezit možná rizika na finančním trhu, například nadměrné zadlužování domácností. Řada poslanců též vyjadřuje obavy, že regulace ztíží dostupnost hypoték, a tím i bydlení. Chtějí vznést pozměňovací návrhy, jež omezení úvěrů zmírňují.

Regulace bonity spotřebitele sníží podle Patáka dostupnost bydlení až o 40 procent. Zatímco dosud dosáhl žadatel s průměrným příjmem na hypotéku 3,1 milionu korun, nově dosáhne pouze na 1,7 milionu korun, za což si v Praze nebo Brně byt nekoupí.

Rodina se dvěma dětmi potřebovala dosud na koupi domu za pět milionů čistý příjem 47 tisíc korun měsíčně, nově bude potřebovat minimálně 85 tisíc korun, vypočetl. Ve výsledku tak výrazně ubude nejen koupí bytů a domů, ale i výstaveb a rekonstrukcí, dodal.

Data z Eurostatu podle Patáka ukazují na to, že podíl domácností vlastnících bydlení zatížené úvěrem je výrazně pod průměrem EU. Naopak historicky v České republice převažují vlastníci nemovitostí bez zadlužení. Podíl lidí bydlící ve vlastní nemovitosti s úvěrem je 18 procent (EU průměr 27 procent), zároveň pouze 22 procent lidí bydlí v nájmech (31 procent průměr EU).

Nedostupnost úvěrů pro domácnosti sníží poptávku a srazí cenu, konzervativní odhady hovoří podle Patáka až o 15procentním propadu cen. „Propad cen nahraje do karet investorům, kteří zlevněné nemovitosti skoupí. Destabilizuje portfolia bank, které dále omezí přístup k úvěrům pro celou ekonomiku. Tvrdě přitom dopadne na domácnosti, které již hypotéku mají. Budou tak dlužit například místo 80 procent z ceny nemovitosti třeba 110 procent,“ odhadl.

Skutečným problémem jsou nebankovní spotřebitelské úvěry, kreditní karty a kontokorenty, které jdou na okamžitou spotřebu, upozornil Paták. Regulace by proto podle něj měla směřovat na ně. „Novela se může tvářit, že je proti bankám, ale ty velké na ní vydělají, jelikož to výrazně omezí schopnost klientů refinancovat svůj úvěr do jiné banky,“ podotkl.

Nutnost regulace obhajoval guvernér ČNB Jiří Rusnok. „České banky jsou zdravé, ale my chceme, aby byly zdravé trvale,“ prohlásil. Varoval, že pokud stát nyní nepřijme tato opatření, je riziko, že banky jednou zdravé nebudou. Podotkl, že všechny finanční krize měly zárodky v dobrých časech. Výsledné znění novely je podle Rusnoka kompromisem mezi bankovní asociací a předkladateli.