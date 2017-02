Pohledem Viktora Zeisela: Zasedání ČNB nic nezmění

Naposledy před koncem takzvaného tvrdého kurzového závazku dnes dostane bankovní rada České národní banky novou prognózu. Nový výhled z dílny analytiků ČNB by měl posunout očekávanou inflaci výrazně výše. Listopadová prognóza ČNB očekávala inflaci na konci loňského roku ve výši 1,3 procenta. Prosincová realita ukázala, že meziroční cenový růst na konci roku dosáhl dvou procent. Tato hodnota představuje inflační cíl národní banky.

Vše nasvědčuje tomu, že se v prosinci nejednalo o jednorázový výkyv. Cenový růst by se podle našeho odhadu měl po celý letošní rok pohybovat nade dvěma procenty a dvouprocentní inflační cíl tak mírně přestřelovat. To vše by měla potvrdit i nová prognóza ČNB.

Změní se tedy pod tíhou inflačních dat postoj bankovní rady na pravděpodobné načasování kurzového závazku? Bankovní rada prohlásila, že exit jistě nepřijde dříve než ve druhém čtvrtletí, a navíc předpokládá, že konec kurzového závazku přijde kolem poloviny roku. Na tom se po dnešním zasedání pravděpodobně nic nezmění.

Přiblížení očekávaného termínu by pravděpodobně přilákalo nové spekulanty, zatímco jeho oddálení by ve světle nových dat o inflaci málokdo věřil. My se domníváme, že k exitu dojde již na pravidelném zasedání 4. května. Toto datum je dostatečně brzy, aby odpovídalo zrychlující inflaci, ale na druhé straně je i blízko polovině roku, jak předpokládá ČNB. Navíc na tomto zasedání bude mít ČNB k dispozici novou prognózu. Vše tedy napovídá tomu, že se jedná o příhodný termín.

Autor je ekonomem Komerční banky