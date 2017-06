Prozradit naši vizi o koruně je předčasné, říká Oldřich Dědek z ČNB | E15.cz

Dva měsíce po svém uvolnění koruna zatím výrazněji netvrdne, co ale očekávat ve zbytku roku?

V současné době se ještě nedomníváme, že nastal vhodný čas, abychom publikovali prognózu kurzu. Ne že by to byla tajná informace, ale myslíme si, že situace je stále ještě trochu zjitřelá a že bychom zbytečně ovlivňovali kurzová očekávání.

Naplňuje se vaše představa o pointervenčním pohybu koruny?

Vždy jsme deklarovali, že by nám nejvíce vadila vysoká kurzová volatilita, na kterou jsme byli připraveni reagovat. Kurz se chová celkem racionálně, koruna neposiluje dramaticky a v rámci logiky volně pohyblivého kurzu jde dneska o vcelku zanedbatelné fluktuace. Je to vývoj, se kterým jsme spokojeni, i když nevíme, jak to bude v budoucnu, ale jak se říká, so far, so good.

Přechod na volný kurz proběhl pro centrální banku v podstatě idylicky, ČNB skutečně od šestého dubna do vývoje koruny nijak nezasáhla?

Mohu skutečně odpřisáhnout, že když jsme řekli, že končíme s kurzovým závazkem, tak jsme poté neutratili za intervence ani korunu. S aktivní účastí na trzích jsme skutečně ze dne na den přestali.

Vaše prognózy naznačují, že úrokové sazby by mohly vzrůst ve třetím kvartálu, vyvíjí se nějak tento předpoklad?

Je to víceméně konsenzus naší prognózy, myslíme si, že to vystihuje tu ekonomickou logiku, že na jedné straně je tu Evropská centrální banka, která stále ještě používá kvantitativní uvolňování, takže my musíme být obezřetní, aby pohyb našich úrokových sazeb nevyvolal velké spekulativní očekávání, že bychom se příliš odtrhli od Evropy, to je jeden faktor.

Druhý faktor je chování kurzu, který přináší určité zpřísnění v měnové politice, což je za současné fáze ekonomického oživení a zajímavého růstu v pořádku. Takže není důvod tu prognózu zpochybňovat. To nicméně neznamená, že prognóza je něco, čeho se bankovní rada za všech okolností drží.

Je reálné očekávat jedno letošní zvýšení sazeb a v jaké síle?

To nemohu spekulovat, centrální banka při každém svém měnovém jednání zkoumá aktuální informace, které přicházejí z ekonomiky a dopředu se takto spekulovat nedá. My se chováme v logice režimu inflačního cílení. Stejně tak nelze nic říci o intenzitě takového kroku.

