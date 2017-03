Řada firem se připravila na dobu po konci devizových intervencí

Řada podniků se už připravila na dobu po ukončení devizových intervencí České národní banky. Exportéři se zajistili na několik měsíců až let dopředu. Vyplynulo to z dnešní debaty zástupců firem a centrální banky v Ústí nad Labem. Guvernér ČNB Jiří Rusnok zopakoval dřívější informaci, že devizové intervence proti posilování české koruny bude centrální banka provádět nejméně do konce prvního čtvrtletí.