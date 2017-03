Rekordní účet za devizové intervence. ČNB v lednu utratila 391 miliard korun

Česká národní banka v lednu pokračovala v intervencích proti posilující koruně, když na devizovém trhu utratila zhruba 391 miliard korun za nákup eur. Jde o nejvyšší měsíční objem od zahájení intervencí v listopadu 2013. Vyplývá to z údajů o devizových obchodech, které dnes ČNB zveřejnila. Dosud měsíční rekord připadal hned na první měsíc intervencí, kdy centrální banka na devizovém trhu nakoupila eura za 202 miliard korun.

Režim devizových intervencí centrální banka zahájila s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR. Od té doby do konce ledna intervenovala v objemu zhruba 1,3 bilionu korun.

Za růstem objemu devizových intervencí je podle ekonomů rostoucí inflace a rostoucí očekávání investorů, že ČNB ukončí kurzový závazek v blízké době. Bankovní rada ČNB na počátku února zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení devizových intervencí vidí polovinu letošního roku. Rada dodala, že kurzový závazek neukončí dříve než v letošním druhém čtvrtletí.

Podle ekonomů objem devizových rezerv již překonal hranici 60 procent HDP a patří po Švýcarsku mezi největší v rámci zemí OECD. ČNB dlouhodobě tvrdí, že jí růst devizových rezerv nevadí a není v tomto ohledu omezena žádným limitem. Devizové rezervy ale mohou přivést centrální banku do účetní ztráty, a to kvůli jejich přecenění po ukončení kurzového závazku. Ale i v tomto případě ČNB dlouhodobě uvádí, že její hlavní úlohou není vytváření zisku, ale péče o cenovou stabilitu. Z výsledků hospodaření ČNB za loňský rok vyplývá, že v jejím rezervním fondu by měla banka mít i se ziskem 46,5 miliardy korun za loňský rok zhruba 60 miliard korun.

V polovině února pak guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl, že centrální banka tak má v současnosti mnohem větší objem devizových rezerv než v minulosti, a proto připravuje novou strategii, jak s nimi naložit. Podrobnosti ovšem zatím centrální banka nesdělila.

Devizové rezervy České národní banky vzrostly během února o 8,8 miliardy eur. V korunách se zvýšily o 237,3 miliardy a vyšší byly i v dolarech.