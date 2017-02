S koncem intervencí skončí i rekordní vývozy, tvrdí exportéři

Ještě menší rekord, než jsme čekali. Tak lze popsat dojem z konečné statistiky loňského českého vývozu, jehož objem dosáhl 3,97 bilionu korun. Je to sice stejně jako loni nový rekord, ale export nezdolal hranici čtyř bilionů – a s tím trh počítal jako s jistotou.

Meziročně vývoz rostl jen o 2,3 procenta. „Není důvod k jásotu. Dynamika exportu byla v předchozích letech daleko větší. Ani by mě nenapadlo, že letos nepřekročí tři procenta. Tím spíš, že vývoz dopujeme slabou korunou. Takže až letos skončí intervence, hrozí, že export začne v podstatě stagnovat,“ upozornil Karel Havlíček, jednatel skupiny Sindat vyvíjející moderní technologie a šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

„Druhá věc je, že 55 procent vývozu tvoří dopravní prostředky a jejich vývoz ještě stoupá. Znamená to, že vývoz ostatního zboží klesá,“ dodal. Radomír Božek, obchodní ředitel firmy Watersavers, která vyváží vodovodní šetřiče, připomíná, že i mnozí exportéři nakupují materiály v zahraničí. „Pořád se bavíme o tom, jestli bude euro za 27 korun nebo 26,5. Ale to, že dolar býval za sedmnáct korun a teď je téměř na úrovni eura, to je problém. Ovlivňuje nás cena materiálů kupovaných v zahraničí,“ říká.

Optimistický je majitel společnosti vyvážející koupelnové podložky a předseda Asociace exportérů Jiří Grund. „Intervencí bych se nebál. Střední i menší podniky jsou už proti výkyvům koruny zajištěny. A navíc ČNB jasně řekla, že v případě velkých výkyvů intervencemi znovu zasáhne,“ uvedl.

Zájem o české výrobky každopádně trvá, míní Břetislav Skácel, manažer klastru CREA Hydro Energy sdružujícího firmy z energetiky a odpadového i vodního hospodářství. „Stále vidím poptávku například na Blízkém východě či v zemích Asie,“ uvedl.