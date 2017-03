Stát se na jaře rekordně zadluží

Česko spolu s blížícím se uvolněním kurzu koruny nabírá stále více půjček. Pokud se naplní březnový emisní plán ministerstva financí, stát během prvního čtvrtletí prodá dluhopisy za rekordních 90 miliard, tedy o takřka 40 procent více než za stejné období loni. Stát spěchá, duben totiž může půjčky zdražit, letos je přitom třeba splatit 249 miliard korun dluhu, nejvíce v historii země.

„Důvodem k předfinancování je nejistota spojená s možným ukončením devizových intervencí ČNB a dubnová splátka dluhu ve výši devadesát miliard korun,“ uvádí mluvčí ministerstva financí Jakub Vyntrlík. Splátka se týká dluhu nabraného v předkrizovém roce 2007. Další velká, bezmála padesátimiliardová splátka čeká zemi v červenci a 70 miliard budou chtít věřitelé po Česku v listopadu.

Duben je první měsíc, kdy ČNB může podle svých slov ukončit intervence. Prodat státní dluhopis pak může být obtížnější. „Očekávané posílení koruny odradí zahraniční spekulanty od nákupů korunových aktiv a úrok požadovaný investory poroste,“ uvádí expert společnosti Moody’s Tomáš Holinka. „Navíc je před volbami a finanční rezervy se budou hodit,“ připomíná hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Za celý loňský rok prodalo Česko dluhopisy za 191 miliard korun, jen za první tři měsíce letošního roku tak ministerstvo plánuje vydat téměř polovinu celé loňské emise.

Investoři jsou aktuálně ochotni za půjčku do pěti let Česku ještě zaplatit, a to až 0,6 procenta ročně. Desetiletá půjčka vyjde stát na roční úrok 0,7 procenta. Ekonomové upozorňují, že dodatečné levné finance se státu hodí i vzhledem k očekávanému letošnímu hospodaření. „Vývoj rozpočtu bude letos horší než v loňském roce,“ připomíná Lobotka. Celkem očekávají ekonomové letošní emisi dluhopisů v objemu kolem 250 miliard korun.