Tlak na korunu v únoru polevil

„Celkový objem intervencí od roku 2013 překonal už 1,5 bilionu korun, což přibližně odpovídá necelé třetině ročního výstupu české ekonomiky,“ zdůrazňuje hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Na trhu jsou podle ekonomů nakumulovány obrovské sázky na budoucí posílení české měny. „V důsledku tohoto jednostranného nastavení trhu tak může dojít k tomu, že koruna bude mít ve skutečnosti bezprostředně po ukončení kurzového závazku problém vůči euru posílit,“ dodává hlavní ekonom Generali Investments Radomír Jáč.

Tlak spekulantů na korunu v závěru čtvrtletí ještě poroste. „I když lednový intervenční rekord bude těžké překonat, tak v následujících týdnech před vypnutím intervencí počítáme s tím, že příliv peněz do korun ještě zesílí. A to nehledě na to, že koruna podle většiny měřítek vypadá v tuto chvíli překoupeně a po ukončení intervencí se nedají vyloučit ani její krátkodobé ztráty,“ dodává hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.