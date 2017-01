Česká národní banka má o důvod více, proč ukončit devizové intervence dříve než v pololetí letošního roku, jak doposud avizovala. Prosincový růst cen v eurozóně o 1,1 procenta byl nejrychlejší za poslední tři roky a překonal veškerá očekávání.

Míra růstu cen v zemích se společnou měnou je přitom pro centrální bankéře významným faktorem v rozhodování o okamžiku uvolnění kurzu. Nejrychleji přitom rostou ceny v Německu, nejtěsnějším obchodním partnerovi Česka, a to o 1,7 procenta. Inflace by se tak do tuzemska mohla podle ekonomů přelít rychleji, než se čekalo.

Prvním projevem mohla být už listopadová inflace, která vystoupala na rovněž překvapivých 1,5 procenta.

Podle rychlého odhadu Eurostatu rostly ceny v eurozóně v prosinci takřka o polovinu rychlejším tempem než o měsíc dříve. Ani tak ovšem odborníci veletoč v politice ECB nepředpokládají.

„Pro ECB je zajímavější jádrová inflace, která se zatím mění jen nepatrně a zůstává meziročně pod jedním procentem, nemyslím si tak, že by banka zvažovala dřívější ukončení kvantitativního uvolňování,“ připomíná hlavní ekonom UniCreditu Pavel Sobíšek.

O to silnější může být ale dopad na politiku ČNB. „Takovýto vývoj totiž znamená dovoz vyšších inflačních tlaků,“ uvádí hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. „To může přinutit ČNB opustit kurzový závazek dříve, než předpokládala,“ soudí Tomáš Holinka z Moody’s Analytics.

Množí se tak dohady, že ČNB by mohla uvolnit korunu hned, jak to bude vzhledem k dosavadním závazkům banky možné. „Uvolnění koruny očekáváme v dubnu, ještě dřívější ukončení intervencí by příliš pošramotilo důvěryhodnost ČNB,“ doplňuje Sobíšek.

Důležitost růstu cen v eurozóně pro rozhodování ČNB dokládá poslední záznam z jednání bankovní rady z listopadu loňského roku. „Nejvýznamnější zahranič- ní nejistotou pro domácí ekonomiku je případné prodloužení uvolněné měnové politiky v eurozóně a nejistota ohledně návratu inflace v eurozóně k cíli,“ uvedli centrální bankéři.