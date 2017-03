Zrychlená inflace uspíší konec intervencí ČNB, míní analytici

Údaje o únorové inflaci by měly podle analytiků přimět Českou národní banku, aby ukončila devizové intervence dříve než kolem poloviny roku. Podle analytiků by tak měla učinit na počátku druhého čtvrtletí. Inflace totiž podle ekonomů v dalších měsících ještě poroste a ani v delším výhledu nehrozí, že by opět klesala směrem k nule.