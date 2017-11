Prezidentské volby 2018 – kandidát Jiří Drahoš | E15.cz

Volby

Svou kandidaturu na prezidentský post ohlásil Jiří Drahoš v nejvýchodnějším městě České republiky, Jablunkově, koncem března letošního roku. Povinnou padesátitisícovou hranici podpisů občanů překonal již v srpnu 2017 a sběr ukončil s více než 140 tisíci podpisy. Kandidaturu pak odevzdal na ministerstvu vnitra na začátku listopadu.



Drahošovi se dostává velké finanční podpory. Na jeho transparentní účet prozatím dorazily finanční příspěvky dosahující částky 19 milionů, z čehož byla již více než polovina využita na přípravu a realizaci kampaně.

Mezi nejštědřejší podporovatele patří například zakladatel společnosti Jablotron, Dalibor Dědek, předseda představenstva společnosti Škoda Transportation, Tomáš Krsek, nebo podnikatel a burzovní makléř, Libor Winkler. Více než milionovou částkou přispěl také holding vlastnící Lázně Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov.



Podle průzkumu CVVM ze začátku listopadu má Drahoš mezi prezidentskými kandidáty druhou největší podporu. Volilo by ho 22 procent respondentů.

Názory

EU a euro

Drahoš je výrazně proevropsky orientovaným kandidátem. EU vnímá jako úspěšný projekt, přinášející více pozitiv než negativ, který prochází složitým obdobím. Věří, že pokud máme jako stát hrát zásadní roli v rozhodovacím procesu Evropy, bylo by dobré, aby příští vláda začala Bruselu vysílat jasné zprávy o tom, co chceme a zároveň začít reálně pracovat na přijetí eura. Jasno má Drahoš i v otázce případného referenda o vystoupení z NATO, které rozhodně podporovat nebude.

Imigranti a migrace

Ve volebním programu Jiřího Drahoše se k problému migrační krize píše: „Pomozme lidem v životní nouzi, ale pouze tak, abychom neohrozili vlastní kulturu.“ Drahoš odmítá jak kvóty stanovené Evropskou unií, tak přijímání ekonomických migrantů. Nejvhodnějším východiskem z celé situace je dle něj, aktivní řešení problémů přímo v místech, odkud přichází nejvíce imigrantů, aby motivace k migraci vůbec nevznikala.

Babiš a jmenování premiérem

Ještě před volbami do poslanecké sněmovny se prezidentští kandidáti vyjádřili, zda by člověka obžalovaného z trestného činu jmenovali premiérem. Drahoš by prý jednal v souladu s Ústavou, podle níž pověření o sestavení vlády vychází z výsledků voleb a má-li strana potřebnou většinu, nebyla by jiná možnost. V případě člověka, o kterého se zajímá policie, by však využil všechny možnosti, aby se jeho jmenování premiérem vyhnul.

Co k tématu řekl Drahoš v pořadu Štrunc:



Jiří Drahoš exkluzivně: Trestně stíhaného Babiše bych premiérem nejmenoval

Kampaň

Drahoš podle svých slov vede kampaň kontaktního charakteru, zaměřenou převážně na venkov. Po parlamentních volbách se má zintenzivnit a strategie se má více přizpůsobit předvolebním debatám, a to především na společností nejvíce diskutovaná témata jako je migrace, Rusko nebo Čína.

Do realizačního týmu se kromě Drahošovy mluvčí Lenky Pastorčákové, zapojila také další renomovaná jména oblasti komunikace, médií a PR - bývalá redaktorka zahraniční redakce ČT Kateřina Procházková a bývalý novinář Petr Studenovský.



Šéf volební kampaně Jakub Kleindienst a společnost Whenever, s.r.o. vede Drahošovi také aktivní kampaň na sociálních sítích. Na oficiálním twitterovém účtu má Drahoš (k 2.11.2017) už 10 747 followerů, na Facebooku pak 59 602 fanoušků.

Životopis

Svou profesní kariéru započal Drahoš po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické na Ústavu základů chemické techniky Československé Akademie věd v roce 1973. Zkušenosti sbíral především ve funkci místopředsedy a později předsedy Akademie věd České republiky, které zastával po dobu pěti různých vlád a premiérů.

Na tomto postu se zasloužil o finanční životaschopnost celé instituce, když s politiky vyjednal pouze jednorázové půlmiliardové snížení rozpočtu místo původního záměru - snížení o miliardu a následně o další miliardu a půl, které by pro Akademii znamenalo jistý zánik.



Na rozdíl od současného prezidenta Jiří Drahoš nikdy nevstoupil do KSČ ani nespolupracoval s StB, jak tvrdily některé dezinformační weby. Veškerá tato nařčení Drahoš vyvrátil předložením lustračního osvědčení z roku 1992, potvrzující, že u StB nebyl evidován. Je spolautorem 14 patentů. Podle svých slov ovládá čtyři cizí jazyky - angličtinu, němčinu, ruštinu a polštinu.

Rodina a zdravotní stav

V roce 1974 se oženil se svou současnou ženou Evou Drahošovou, se kterou nyní žijí v Praze. Mají dvě dcery, Radku a Lenku a vnuky Filipa a Lukáše. Drahoš se prý těší i velmi dobré zdravotní kondici. Ve věku 68 let užívá pouze léky na mírně zvýšený tlak. Pro krátkozrakost v minulosti absolvoval operaci očí, po níž by již vůbec nemusel nosit brýle. Ze zvyku a kvůli svému okolí, které je na něj s brýlemi zvyklé, si je na nos však stále nasazuje.

Podívejte se na rozhovor s Evou Drahošovou:

Eva Drahošová, manželka kandidáta na prezidenta

Knihy

Završit své osmileté působení ve funkci předsedy Akademie věd ČR se Jiří Drahoš rozhodl ve formě knihy, která dostala název Věda života. V rozhovorech se spisovatelem Jiřím Padevětem se Drahoš vrací k významným milníkům svého života a působení v čele největší vědecké instituce v Česku, ale i k milníkům celé republiky.

Ocenění a členství

Jiří Drahoš je uznávaným chemikem i v zahraničí a je členem několika významných mezinárodních organizací, mezi něž patří například Evropské federace chamického inženýrství, World Chemical Engineering Council nebo Institution of Chemical Engineers UK a European Academy of Sciences and Arts.



V osmdesátých letech působil na Univerzitě v Hanoveru a jako hostující profesor pracuje na Univerzitě v Sao Paulu. Od Slovenské technické univerzity v Bratislavě získal čestný doktorát (dr. h. c.) a v roce 2012 převzal od prezidenta Václava Klause Medaili prvního stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy.

