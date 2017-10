Pracovní cesta z pohledu zaměstnavatele. Jaké mohou nastat komplikace? | E15.cz

•těhotná zaměstnankyně •zaměstnankyně a zaměstnanec pečující o děti do věku 8 let •osamělá zaměstnankyně a osamělý zaměstnanec, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let •zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)