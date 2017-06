Mayová svou menšinovou vládu opře o podporu severoirské strany unionistů | E15.cz

Unionisté souhlasili s tím, že budou menšinovou vládu podporovat při klíčových hlasováních v parlamentu, ale formální koalici nevytvoří, uvedla PA. O případné odměně pro unionisty za parlamentní podporu zpráva britské agentury nehovoří. Strana má ve sněmovně deset poslanců, jejichž podpora konzervativcům stačí k zajištění těsné, ale fungující většiny. Dohoda o podpoře je prý zatím rámcová, kabinet o ní bude jednat v pondělí.

Mayová dnes do Belfastu vyslala zkušeného konzervativního poslance Gavina Williamsona, který s vedením DUP jednal. Podle televize ITV chtěla původně dojednat s unionisty koalici, nikoli jen podporu pro menšinový kabinet. "Oficiální koaliční smlouva by byla pevnější, než nějaký volný svazek, sjednávaný případ od případu," řekl ITV ještě před oznámením dohody nejmenovaný člen vlády. Návrh se ale očividně nepodařilo prosadit.

Agentura Reuters dnes s odvoláním na zdroje z DUP napsala, že unionisté žádají za parlamentní podporu více peněz pro svou provincii a výhody pro vojáky, kteří v Ulsteru v bouřlivých dobách konfliktu hájili britské zájmy. Podle stranických činitelů chce DUP sehrát roli v jednáních o vystoupení Británie z Evropské unie, ale pravděpodobně se ve vyjednávání s konzervativci vyhnula sporným otázkám potratů a práv homosexuálů.

Strana se prý snaží o to, aby Severní Irsko bylo zařazeno do vládního programu, který bývalým příslušníkům britské armády zajišťuje po celé zemi přednostní lékařskou péči. DUP může prý také požadovat ochranu vojáků, kteří se dopustili krutostí v Severním Irsku a byli obviněni ze zločinů. Podle agentury Reuters by takový krok vyvolal odpor severoirských nacionalistů ze strany Sinn Féin, s níž DUP na základě smlouvy z roku 1998 Ulster spravuje.

V severoirském konfliktu, který trval tři desetiletí, zahynulo na 3600 lidí. Sinn Féin trvá na tom, aby na nacionalistické radikály z jejích řad úřady a soudní instituce pohlížely stejně jako na britské vojáky, kteří v neklidné provincii působili. Sinn Féin podezírá DUP, že chce vojáky obviněné z mučení zbavit právní odpovědnosti a vyjednat pro ně výhody.

Pokud by Mayová požadavky DUP splnila, ohrozilo by to podle Reuters jakoukoli budoucí spolupráci unionistů a Sinn Féin při správě Severního Irska. Provincie by se znovu mohla ocitnout pod přímým řízením Londýna, mohla by čelit novým pouličním bojům a násilným incidentům mezi katolickými nacionalisty a protestantskými unionisty.