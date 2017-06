Mayovou čeká těžká zkouška, volby jí mohou nakonec uškodit | E15.cz

Konzervativci • zajištění spravedlivého odchodu z EU • uzavírání nových obchodních smluv po světě • odmítnutí skotského referenda o nezávislosti do doby, než bude ukončen proces brexitu • snížení takzvaného čistého migračního přírůstku na desítky tisíc ročně • zavedení vyšších příspěvků na zdravotní péči pro zahraniční pracovníky a studenty • vyrovnaný rozpočet do roku 2025 • snížení daně z příjmů právnických osob a zjednodušení daňového systému • výstavba milionu bytů do konce roku 2020 • Investice 40 miliard liber do konce dekády na zlepšení dopravy Labouristé • důraz na ekonomiku a životní standard Britů při jednání o dohodě o odchodu z EU • okamžitá garance práv unijním občanům žijícím v království • odmítnutí skotského referenda o nezávislosti • konec úsporám a větší investice do veřejných služeb • vytvoření fondu, který do deseti let nalije do britské ekonomiky 250 miliard liber • zvýšení daně z příjmů pro lidi s vyššími výdělky a pro právnické osoby • zvýšení minimální mzdy přinejmenším na 10 liber za hodinu do roku 2020 • stop dalšímu zvyšování důchodového věku • volební právo pro šestnáctileté • školní jídlo zdarma v primárním vzdělávání Liberální demokraté • referendum o konečné dohodě o odchodu z EU s možností v ní zůstat • snaha zůstat na jednotném unijním trhu • garance práv občanů EU žijících v Británii • přijímání vysoce kvalifikovaných imigrantů, které britská ekonomika potřebuje • závazek přijmout padesát tisíc syrských uprchlíků během pěti let • vyvážený rozpočet a snížení veřejného dluhu • balík investic do infrastruktury v hodnotě 100 miliard liber • reforma korporátní daně, z níž by měly prospěch nejmenší firmy • zákaz prodeje dieselových aut od roku 2025 • volební právo pro šestnáctileté • stop zbrojním dodávkám do Saúdské Arábie UKIP • dokončení brexitu do roku 2019 včetně odchodu z jednotného trhu, plná kontrola hranic a imigrace • záruka práv pro občany EU ve zdravotnictví • snížení takzvaného čistého migračního přírůstku na nulu během pěti let • moratorium na špatně kvalifikované imigranty během pěti let po brexitu • zákaz oděvů zakrývajících tvář na veřejnosti • snížení daní pro lidi se středními příjmy • zrušení DPH na některé produkty rychlého občerstvení jako fish and chips • zavedení možnosti odejít do důchodu dřív se sníženou penzí, obzvlášť pro ženy • rozšíření technického vzdělávání • zrušení Sněmovny lordů