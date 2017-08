Merkelová naráží v bývalém východním Německu, na předvolební akci ji účastníci znovu vypískali | E15.cz

Šéfka Křesťanskodemokratické unie (CDU) se už před začátkem volební kampaně nechala opakovaně slyšet, že ta letošní bude nejtěžší v její kariéře. Dosavadní průzkumy veřejného mínění, v nichž konzervativní unie CDU/CSU jasně vede, tomu sice příliš nenasvědčují, situace na ulicích a náměstích měst, kam Merkelová zavítá, ale její slova potvrzuje.

Tak se i jindy klidné hlavní náměstí historického města Quedlinburg, které leží necelé tři hodiny cesty autem jihozápadně od Berlína, proměnilo ve vroucí kotel, v němž se střetli odpůrci Merkelové s jejími příznivci. Mezi mnoha stovkami kacléřčiných podporovatelů byla zhruba padesátka představitelů opačného tábora, která hlasitě dávala najevo, co si o vládní politice myslí.

"Merkelová musí pryč", "lhářka", "zrádkyně národa" znělo se střídavou intenzitou z davu po celou dobu zhruba půlhodinového projevu šéfky německého kabinetu. Skandování doprovázely místy ohlušující pískot, časté nadávky nebo zdvižené červené karty a prostředníčky.

Merkelová, kterou naopak silným potleskem podporovali její příznivci, se protest snažila překonat velmi hlasitým projevem. Chování demonstrantů, mezi nimiž byli zejména příznivci Alternativy pro Německo (AfD), několikrát komentovala, když poznamenala, že tito lidé neumí nic jiného než křičet, nebo že jejich chování ukazuje, jak by řešili problémy. Když začala mluvit o migraci a pískot ještě zesílil, poznamenala pouze "no jasně", jakoby se s podobnou reakcí rozhodně nesetkala poprvé.

Právě migrace nebo islám byly častým tématem plakátů, které demonstranti přinesli. "Islám nikdy nepatřil k Německu nebo k Evropě. Neexistuje nepolitický islám," řekla ČTK jedna z protestujících Coline Westphalová, která třímala plakát s nápisem "Islám patří k Merkelové, ne k Německu". "Když se rozhodnu proti islámu, musím se rozhodnout i proti muslimům," podotkla. "Paní Merkelová je podvodnice a lhářka," vyjádřil zase své přesvědčení důchodce Gerhard Kroos, podle něhož šéfka německé vlády například v uprchlické politice rozhoduje proti zájmům německého národa.

Zcela jiný názor dal najevo třicátník Oliver Hösler, který přišel Merkelové vyjádřit podporu. "Nesouhlasím s ní ve všem, ale v tom důležitém ano. Přes všechny problémy, co jsme v Německu měli, to dělá výborně," míní. "Pro mě je pozitivní postavou, zvláště pokud jde o světovou politiku," uvedl zase Bernard Schmiede ze západního Německa.

Na protesty proti Merkelové hleděl s nadhledem. "Můžeme být hrdí na to, že každý v Německu může dát najevo svůj názor. Ať si klidně pískají a drží nad hlavami své plakáty." Méně pochopení měla dvaapadesátiletá obyvatelka Quedlinburgu, podle níž tito protestující "nerozumí tomu, co je to demokracie".

Třebaže kancléřka nyní Quedlinburg i velkou část Německa dělí nejspíš více než kdy dříve, na jeden dotaz odpovídali její příznivci i odpůrci často úplně stejně. Otázka, čím je Merkelová tak výjimečná, že je i po dvanácti letech v úřadě jasnou favoritkou zářijových voleb, vyvolávala nejčastěji reakci v podobě pokrčení ramen.