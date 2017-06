Británie: Volby vyhráli konzervativci, ale nebudou mít většinu. Libra padá | E15.cz

Podle průzkumu agentur GFK a Ipsos MORI pro televizní stanice BBC, ITV a Sky News budou mít konzervativci 314 křesel z celkového počtu 650. Opoziční labouristé Jeremyho Corbyna podle stejného odhadu získali 266 mandátů. Bývalý konzervativní ministr financí George Osborne takovou perspektivu označil za "katastrofální". V reakci na odhady prudce oslabila britská libra.

Zatím nerozděleno je sedmnáct poslaneckých mandátů, přičemž konzervativci by jich ke získání většiny potřebovali osmnáct. Znamená to, že vládnoucí strana premiérky Mayové ztratila šanci na zisk parlamentní většiny, se kterou po vyhlášení mimořádných voleb počítala.

Sledujte reakce na britské volby online:

Průběžné výsledky voleb jsou pro konzervativce šokující a politický osud Mayové visí na vlásku, napsala agentura Reuters. K jejímu odchodu vyzývají opoziční labouristé, zvážit svou pozici by premiérka měla i podle mnohých konzervativců.

Pokud by Mayová post ministerské předsedkyně skutečně opustila, byl by po 11 měsících ve funkci její mandát ve Spojeném království nejkratší za posledních sto let. V Londýně se už podle britských médií hovoří o ministryni vnitra Amber Ruddové jako o budoucí vůdkyni konzervativců. Ruddová svůj poslanecký mandát obhájila, i když jen těsně.

Ze 650 poslaneckých míst je zatím nově obsazeno 633. Konzervativní strana má na svém kontě zatím 308 mandátů, labouristé 258. Podle agentury AP už poslanecké křeslo ztratilo několik ministrů nynější vlády.

Po zveřejnění průzkumů mezi voliči u volebních místností britská měna oslabila z 86,90 na 88,06 pence za euro, respektive z 1,2962 dolaru na 1,2723 dolaru za libru. "Slabý parlament je z hlediska trhů nejhorší výsledek, protože před jednáním o brexitu vytváří další nejistotu," řekl agentuře Reuters analytik Craig Erlam, předpovídající libře další oslabování.

Bývalý ministr financí ve vládě premiéra Davida Camerona George Osborne označil odhady výsledků za "zcela katastrofální" pro Konzervativní stranu i pro premiérku Theresu Mayovou. Podle něj bude s takovými výsledky jen těžko možné, aby Konzervativní strana zůstala u moci.

Další britští politici jsou v hodnocení odhadů opatrnější. Ministr obrany ve vládě premiérky Mayové Michael Fallon zdůraznil, že nejde o výsledky, ale o odhady. "Tyto odhady se v minulosti mýlily, v roce 2015 podhodnotily náš zisk," uvedl.

Někdejší šéf Liberálních demokratů Menzies Campbell řekl, že bude těžké, aby jeho strana vstoupila do nějaké koalice poté, co pro ni znamenala koaliční vláda s konzervativci v letech 2010 až 2015.

Mayová se rozhodla předčasné volby vyhlásit ve snaze posílit svou pozici před jednáním o odchodu země z Evropské unie. Na počátku dubna měla její strana v průzkumech ještě náskok dvaceti procentních bodů, v posledních dnech se ale rozdíl v anketách mezi konzervativci a labouristy snížil na jeden procentní bod.