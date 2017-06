Británie: Volby vyhráli konzervativci, ale nebudou mít většinu. Libra padá | E15.cz

Konzervativci premiérky Theresy Mayové sice vítězí v parlamentních volbách, nezíská většinu v nové sněmovně. Na prahu jednání o odchodu Británie z Evropské unie tak zemi hrozí politická nejistota. Mayová však po setkání s královnou získala svolení sestavit vládu. Právě ta by měla zemi dostat z Evropské unie.

Podle odhadů budou mít konzervativci 319 křesel z celkového počtu 650. Opoziční labouristé Jeremyho Corbyna zatím získali 261 mandátů. Bývalý konzervativní ministr financí George Osborne takovou perspektivu označil za "katastrofální". V reakci na odhady prudce oslabila britská libra.

Výsledek znamená, že vládnoucí strana premiérky Mayové ztratila šanci na zisk parlamentní většiny, se kterou po vyhlášení mimořádných voleb počítala.

Průběžné výsledky voleb jsou pro konzervativce šokující a politický osud Mayové visí na vlásku, napsala agentura Reuters. Přesto Mayová zamířila do buckinghamského paláce, kde oznámila záměr sestavit vládu. „Chci vybudovat zemi, kde nikdo nebude stranou,“ uvedla po návratu od královny.

Zatím však situace nasvědčuje tomu, že bude chtít Mayová pokračovat ve vládnutí. Pomoci by jí v tom měla severoirská strana DUP, s jejíž pomocí by konzervativci získali těsnou většinu. DUP však nechce vytvořit těsnou koalici, spíše se vyjádřila pro podporu menšinového kabinetu. DUP je rovněž skeptická k odchodu Británie z EU, což by mohlo znamenat konec pro takzvaný tvrdý brexit, jež navrhuje Mayová.

Kolem brexitu se tak množí otázky, jeho vyjednávání má však začít již za deset dní. „Vyjednávání by mělo začít, až bude země připravená,“ řekl k brexitu Michel Barnier, jež má vystoupení odchod království z Evropské unie na starosti.

Výsledek voleb může znamenat také konec separatistických snah ve Skotsku. Skotská národní strana (SNP) totiž nezískala očekávanou podporu, část hlasů jí sebrali konzervativci. Skotsko po rozhodnutí o brexitu oznámilo, že se chce pokusit vystoupit ZE.

Po zveřejnění průzkumů mezi voliči u volebních místností britská měna oslabila z 86,90 na 88,06 pence za euro, respektive z 1,2962 dolaru na 1,2723 dolaru za libru. "Slabý parlament je z hlediska trhů nejhorší výsledek, protože před jednáním o brexitu vytváří další nejistotu," řekl agentuře Reuters analytik Craig Erlam, předpovídající libře další oslabování.

Bývalý ministr financí ve vládě premiéra Davida Camerona George Osborne označil odhady výsledků za "zcela katastrofální" pro Konzervativní stranu i pro premiérku Theresu Mayovou. Podle něj bude s takovými výsledky jen těžko možné, aby Konzervativní strana zůstala u moci.

Další britští politici jsou v hodnocení odhadů opatrnější. Ministr obrany ve vládě premiérky Mayové Michael Fallon zdůraznil, že nejde o výsledky, ale o odhady. "Tyto odhady se v minulosti mýlily, v roce 2015 podhodnotily náš zisk," uvedl.

Někdejší šéf Liberálních demokratů Menzies Campbell řekl, že bude těžké, aby jeho strana vstoupila do nějaké koalice poté, co pro ni znamenala koaliční vláda s konzervativci v letech 2010 až 2015.

Mayová se rozhodla předčasné volby vyhlásit ve snaze posílit svou pozici před jednáním o odchodu země z Evropské unie. Na počátku dubna měla její strana v průzkumech ještě náskok dvaceti procentních bodů, v posledních dnech se ale rozdíl v anketách mezi konzervativci a labouristy snížil na jeden procentní bod.