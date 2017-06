Podaří se Mayové složit vládu? Dohodu s unionisty hledá obtížně | E15.cz

Britští konzervativci jsou blízko dohodě se severoirskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP) o podpoře jejich menšinového kabinetu. Jednání však nejsou snadná a labouristický vůdce Jeremy Corbyn doufá, že ještě přijde jeho chvíle.

Pozice premiérky Theresy Mayové zůstává po rozpačitém volebním vítězství nejistá i uvnitř vlastní strany.

Úřad Mayové v sobotu oznámil, že toryové dospěli k rámcové úmluvě s DUP, později však obě strany uvedly, že ještě není nic uzavřeno. „Diskuze budou v týdnu pokračovat, abychom vyladili detaily a dosáhli dohody o uspořádání nového parlamentu,“ konstatovala šéfka DUP Arlene Fosterová.

Konzervativci ve čtvrtečních volbách získali v 650členné Dolní sněmovně 318 křesel, osm jim jich tedy schází k většině. Severoir- ští unionisté mají deset mandátů a Mayová s nimi už probírala všechny možnosti spolupráce od neformální podpory menšinové vlády až po plnohodnotnou koalici. DUP podle dostupných zdrojů za svou výpomoc žádá více peněz pro Ulster a výhody pro vojáky, kteří v době severoirského konfliktu bojovali za britské zájmy. Snaží se také přimět torye k ústupkům v oblasti sociální politiky.

List The Guardian uvedl, že se někteří konzervativní poslanci bouřili proti formální koalici s DUP kvůli tvrdým postojům menší partaje k homosexuálům, potratům a jejímu zpochybňování klimatických změn.

Někteří členové ulsterské strany jsou také kreacionisté, kteří chtějí, aby se ve školách učilo, že Země vznikla před čtyřmi tisíci lety. Neklidná situace ve straně ohrožuje i Mayovou. Několik ministrů podle The Sunday Times žádalo šéfa britské diplomacie Borise Johnsona, aby ji nahradil. „Theresu Mayovou podporuji,“ ujistil však Johnson.

Rodící se vláda to každopádně nebude mít snadné. Corbyn, který nyní disponuje 262 křesly, mluví o existenci silné opozice vůči vznikající vládě včetně hlasů uvnitř konzervativní strany. Doufá, že odstaví Mayovou od moci do několika dní. „Ještě stále mohu být premiérem. Máme mandát, abychom si poradili se záležitostmi, jako jsou chudoba, spravedlnost a nerovnost. Chceme ukončit úspory a do této země investovat a to také uděláme,“ řekl v rozhovoru pro Sunday Mirror. Nevylučuje ani brzké další volby.

Kritika se ozývá i ze Severního Irska, kde podíl DUP na vládě může ohrozit křehký smír. Strana Sinn Féin, která by ráda prosadila referendum o připojení Ulsteru k Irsku, viní DUP ze zrady zájmů regionu. Podle ní plánované vládní uspořádání skončí slzami.