Prezidentské volby: Drahoš kasíruje statisíce, Horáček utrácí své miliony, Zeman zatím účetnictví tají | E15.cz

Do prezidentských voleb zbývá již méně než půl roku a transparentní účty ohlášených kandidátů ukazují, že kampaně jsou v plném proudu. Ne všichni ale údaje o svých financích odkryli veřejnosti.

Nejvíce živo je na transparentním účtu akademika Jiřího Drahoše, kterému zde běžně „přistanou“ i statisícové dary. Šesti- a víceciferných částek v podobě sponzorských darů Drahoš obdržel již kolem čtyřicítky.

Nejhlouběji do kapsy pak sáhl spolumajitel Jablotronu a jeden z nejbohatších Čechů Dalibor Dědek, který Drahoše v červnu podpořil dokonce dvěma miliony korun. Svůj krok tehdy vysvětloval tak, že si přeje důstojného prezidenta a že žádný jiný kandidát mu za takový dar nestál.

Neodmítl ani možnost, že by v budoucnu částku ještě navýšil. Místo toho ale začátkem srpna poslal příspěvek na kampaň Drahošovu konkurentovi Marku Hilšerovi, tomu však miliardář obětoval jen 50 tisíc korun.

Jiří Drahoš se pyšní i dalšími štědrými sponzory. Celých 800 tisíc korun získal například od dua podnikatelů Miroslava Motejlka a Petra Skočdopoleho, autorů projektu Motejlekskocdopole.com. „Jde o iniciativu naší společnosti, která cítí, že jde do tuhého,“ odpověděl Miroslav Motejlek na dotaz, co je přimělo věnovat Jiřímu Drahošovi tak významnou částku.

Dvakrát po 650 tisících získal Drahoš také od českých lázní - Luhačovic a Jáchymova, jejichž ředitelem je v obou případech Eduard Bláha, bývalý manažer Penty. A ještě několik dalších příznivců Drahoše podpořilo vysokou půl milionovou částkou.

Mezi nimi spolumajitel nakladatelství Albatros Jaroslav Horák, investorka a také spolumajitelka Albatrosu Silke Horáková, mecenáš Libor Winkler, vnuk Otty Wichterleho a majitel strojírenské skupiny Wikov Martin Wichterle, havířovský podnikatel Martin Šigut, brněnská společnost AVEKO Servomotory a pražská investiční skupina BDP Partners.

Během června a července přišel Drahošovi na účet dohromady celkem milion korun od jistého Martina Hájka, o jehož totožnosti sdělil Drahoš jen to, že mu Hájek „posílá peníze jako fyzická osoba" a že o něm ví, že „podniká v IT“.

Celkové výdaje Jiřího Drahoše na kampaň se zatím pohybují kolem 4,8 milionů korun, přičemž polovina z nich jenom během posledních tří měsíců odešla na účet společnosti Whenever, s.r.o. založené letos v březnu, jejímž jediným majitelem je Jakub Kleindienst.

Ten je šéfem Drahošovy volební kampaně a znám je také tím, že působil v dozorčí radě firmy, která se měla podle policie podílet na korupci ve Středočeském kraji v kauze Rath. Kleindienst ale popírá, že by se na případném protiprávním jednání jakkoliv podílel.

Podle samotného Drahoše není na pravidelných vysokých částkách připisovaných na účet Kleindienstovy firmy nic zvláštního. „Je to servisní organizace pro mou kampaň, která zajišťuje celý její průběh, včetně administrace. O této firmě tedy vím všechno a plně jí důvěřuji,“ řekl.

Dalším kandidátem na prezidenta, jehož výpis z účtu je volně přístupný veřejnosti, je textař Michal Horáček. Ten ale soukromé dary jako jeho konkurent Drahoš nepřijímá a kampaň si financuje z vlastních zdrojů. A z nich dosud utratil již přes osm milionů korun.

Například jen provoz petičních stánků jej za dva měsíce (květen a červen) přišel na milion korun, za dalších téměř 700 tisíc si pořídil Volkswagen Multivan a třeba 600 tisíc si naúčtovala pražská agentura Ewing PR za komunikační podporu. Sám Horáček dříve tvrdil, že si žádnou agenturu na volební kampaň najímat nebude, později ale změnil názor.

Současný prezident Miloš Zeman, jehož kampaň vede manželka Ivana, dosud transparentní účet nemá. Přitom se mu již podařilo nasbírat požadovaných 50 tisíc podpisů od svých příznivců. Podle zákona si ale bude muset účet zřídit nejpozději pět dnů poté, co bude oficiálně vyhlášen termín voleb.

Stejně tak nahlédnutí do svého účetnictví nenabízí ani relativní nováček mezi kandidáty Vratislav Kulhánek, jehož výdaje zatím financuje Občanská demokratická aliance (ODA). Zřízení účtu slíbil už v červenci, zatím k němu ale nedošlo. Podle posledních informací by se tak však mělo stát do konce srpna.

Transparentním účtem se chlubí i další kandidát - lékař Marek Hilšer. Výše pohybů na jeho účtu se však ale zatím nedá srovnávat s jeho konkurenty Drahošem a Horáčkem. Dosud největšími sponzorskými dary pro Marka Hilšera bylo dvakrát po 50 tisících korunách. Jednou od Miroslava Jarolíma a jednou od zmiňovaného Dalibora Dědka, oba spolumajitelé Jablotronu.

Transparentním účtem se na svých webových stránkách chlubí také méně známý kandidát, podnikatel a politik Otto Chaloupka, kterému ale na účtu zatím „přistál“ pouhý jeden tisíc korun.

Na účtu krajně pravicového politika Miroslava Sládka zase v současnosti najdeme necelých 10 tisíc korun, přitom v červenci mu jeden z příznivců zaslal téměř sto tisíc , peníze však již stihl poutrácet. Transparentní účet si v květnu založil také další kandidát podnikatel Igor Sládek, ani na něm ale tisíce zatím nenajdeme.