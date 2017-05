Jourová nechce, aby ANO podpořilo kandidaturu Zemana | E15.cz

Podpora někoho ze stávajících uchazečů o Pražský hrad s výjimkou současného prezidenta Miloše Zemana nebo nalezení vlastního kandidáta. Tak by podle eurokomisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věry Jourové mělo postupovat hnutí ANO, za něž je členkou Evropské komise.

Jourová také souhlasí s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), že příští vláda, která vzejde z podzimních voleb do Poslanecké sněmovny, by měla stanovit datum přijetí eura.

Jourová má stejný názor i s europoslancem Pavlem Teličkou (ANO), který kritizoval Zemana za výrok o likvidaci novinářů pronesený na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Zeman podle Teličky jen potvrdil, že není způsobilý nejvyšší ústavní funkci vykonávat. „Nečekala bych, že o likvidaci lidí uslyším od hlavy státu. ANO by nemělo vyjádřit panu Zemanovi podporu. Vzdalo by tak možnost nalézt lepšího kandidáta na Hrad,“ řekla Jourová deníku E15.

Právě jméno Jourové a ministra obrany Martina Stropnického (ANO) zmínil před časem v souvislosti s prezidentským úřadem šéf vládního uskupení Andrej Babiš. „Svoji kandidaturu mohu zcela vyloučit. Co se týče pana Stropnického, byl by vhodný uchazeč,“ uvedla Jourová.

Naznačila, že by se nebránila tomu, kdyby ANO podpořilo některého z dalších adeptů. Kandidaturu už ohlásili například textař a producent Michal Horáček nebo bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

Jourová se rovněž vyjádřila k otázce přijetí společné evropské měny. „Měla by to být příští vláda, která určí datum přijetí eura. Otázka nestojí, zda ho přijmeme, ale kdy to uděláme. K přijetí eura jsme se zavázali při vstupu do EU,“ připomněla.