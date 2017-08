Hynek: Realisté mu nezaplatili ani korunu | E15.cz

Není váš pokus o prezidentskou kandidaturu spíše snahou o přitáhnutí pozornosti ke straně Realistů, kteří mají před sněmovními volbami mizivé preference?

Ne. Moje kandidatura je naprosto reálná a je realistická. Ano, jsem lídrem strany v Ústeckém kraji. Mým cílem je dotáhnout Realisty do sněmovny, protože jako prezident budu potřebovat se sněmovnou velmi intenzivně spolupracovat.

Je normální, aby zbrojní lobbista kandidoval do takto vrcholné politické pozice?

Naprosto odmítám pejorativní výraz zbrojní lobbista. Jsem člověk, který podporuje obranný průmysl a který má na vysoké škole předmět role obranného průmyslu jako nedílné součásti budování obranné schopnosti státu. Bez vlastní průmyslové základny nemůžete fungovat. Jestli toto někdo považuje za zbrojního lobbistu, já ne.

Jak vysoké budou náklady na vaši prezidentskou kampaň?

Tento týden bude zřízen transparentní účet. Budu rád, když mi lidé a firmy přispějí na kampaň. Podle toho se stanoví náklady. Startovací částku vložím sám, bez ní se neobejdu. Zatím nedokážu říci, kolik to bude, musím se podívat, kolik mám peněz.

Když se mi podaří ušetřit zákonem danou horní hranici, budu šťastný člověk. Když se podaří posbírat polovinu, tak s tím umím udělat kampaň, stejně jako třeba i se čtvrtinou. Všechny lidi, co znám, oslovím. Pak uvidím, jaká částka to bude. Pevně věřím, že mám tolik přátel ochotných mě v této funkci vidět, že mi přispějí a že ty peníze dám dohromady.

Realisté do vaši prezidentské kampaně tedy neinvestují ani korunu?

Zatím s nimi nejsem domluven, že by mi přispěli. Kdyby ano, tak určitě částku vezmu. Kdokoliv bude ochoten, slušný člověk, strana či firma, ode všech podporu přijmu. To je hlavní zdroj, o který se opírám.

Budete se soustředit spíše na zisk potřebného množství podpisů od občanů, nebo na hlasy senátorů či poslanců?

Sázím na obojí. Nic neponechám náhodě. Budu se maximálně snažit získat poslance i senátory, ale petice na stáncích pojede na plný pecky.

Se kterými senátory jednáte o jejich podpoře vaší prezidentské kandidatury?

V minulosti jsem hrál závodně šachy, a to na slušné úrovni. A své tahy jsem dopředu nikdy neprozrazoval, protože pak bych nevyhrál. Jediné, co mohu říct je, že několik příslibů už mám.

Jmenoval byste jako prezident Andreje Babiše premiérem vlády, pokud by vyhrál volby a byl vyšetřován policií?

Ctím presumpci neviny, když chcete ale jmenovat člověka premiérem, tak musíte vědět, že se bude funkci věnovat na sto procent a že nebude vytvářet špatný obraz České republiky v zahraničí. Nedokážu si představit, že by bylo Andreji Babišovi sděleno obvinění a on by netrávil polovičku času tím, že by se bránil obvinění.

Jmenování Babiše do funkce premiéra bude diskreditovat Česko. Nicméně k občanu Babišovi bych ctil presumpci neviny. Každopádně bych ho nejmenoval v případě, že by mu bylo sděleno obvinění.