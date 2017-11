Komentář Bohumila Pečinky: Mocnosti stojí za Zemanem | E15.cz

Světlo do této situace nevnesl ani „demokratický blok“ čtyř stran (ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Starostů), které budou společně jednat o pozicích v kontrolních a jiných parlamentních výborech.

Do toho Andrej Babiš sestavuje vládu ANO s údajnými experty za ostýchavé asistence Tomia Okamury a komunistů, přestože obě strany jej nechtějí přímo podpořit, protože jim nenabízí žádná ministerstva. Prezident republiky Zeman současně vyhlašuje, že pověří Andreje Babiše sestavením vlády – s malou nadsázkou – ještě nejméně 150krát, a odmítá předčasné volby. Těžko hledat nějaký obrázek toho, co se skutečně děje. Nabízím jedno vysvětlení.

To, čeho jsme v uplynulých týdnech svědky, není vážně míněný pokus o sestavování vlády. Je to výsledek dohody Babiše a Zemana o tom, že ze všeho nejdříve dostanou prezidenta opět na Hrad. Hlavně z toho důvodu se Babiš snaží předcházet si Okamuru a komunisty a vytvářet jakýsi předobraz vítězné voličské koalice, která umožní současnému prezidentovi znovuzvolení.

Ten výměnou za to podpoří Babiše v jakémkoli okamžiku a za jakéhokoli zvratu na politické scéně. Včetně situace, že se ke kauze Čapí hnízdo vyjádří evropský protikorupční orgán OLAF.

Babiš proto vytváří něco, co by se dalo nazvat překlenovací vládou do prezidentské volby, jejíž první kolo bude už v půlce ledna. Je možné, že s tímto překlenovacím kabinetem půjde i do sněmovny žádat o dů- věru, kterou může a nemusí dostat. To není to nejpodstatnější. Tím je v této chvíli Zeman a jeho znovuzvolení.

Skutečným Babišovým záměrem je stát v čele relativně akceptovatelné vlády tak, aby neměl problémy na mezinárodní úrovni. Tomio Okamura je přesně tím typem čerta, který si evropská liberální levice vytvořila za účelem strašení zlobivých voličů a čtenářů jejich mediálních výstupů. Babiš ve skutečnosti paralelně jedná s KDU-ČSL a ČSSD nebo alespoň některými jejich částmi a připravuje si půdu ještě pro jednu variantu, která by přišla na pořad dne hned při druhém pokusu.

Z politické nory se tyto strany snaží vytáhnout například provokativními řečmi o zdanění církevních restitucí, což je přesně ten moment, který může změnit lidovecký názor na podobu příští spolupráce s Babišem.

Do začátku druhého kola prezidentských voleb však budou na stole hlavně Zemanovy zájmy. Představa, že alternativní hlava státu typu Jiřího Drahoše nebo třeba Mirka Topolánka by nepověřila sestavením vlády trestně stíhaného politika, je pro Babiše nepřijatelná. Natolik, že do prozemanovské kampaně zapojí všechny mocnosti svého světa. A že jich má k dispozici.

Autor je komentátorem týdeníku Reflex