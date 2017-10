Kubera do boje o Hrad nepůjde. Zeman jasně vyhraje, ale pět let nevydrží, říká senátor | E15.cz

Senátor Jaroslav Kubera (ODS) ani přes podporu kolegů v horní komoře, ani přes relativní úspěch své strany ve sněmovních volbách nepůjde do boje o Pražský hrad. ODS se ještě k prezidentským volbám nevyjádřila, Kubera se ale rozhodl sám - na základě výsledků ANO i podle přání rodiny, která byla proti. Nechce se mu do předem prohraného boje. Miloš Zeman podle něj jasně zvítězí. Nevěří ale, že by vydržel v čele země dalších pět let.

Na kampaň mu Ivo Valenta přislíbil vrtulník, ODS ve volbách posílila a podpisy pro kandidaturu sesbíral v Senátu snadno. Přesto Jaroslav Kubera do prezidentského klání nepůjde. Svou roli možná sehrálo i váhání strany, která mu do voleb jasnou podporu nevyjádřila, přestože Kubera vypadal před sněmovními volbami velmi odhodlaně.

Vy jste sliboval, že se definitivně rozhodnete, jak to s Vaší kandidaturou bude, po volbách. Jak to tedy bude?

Včera poté, co Miloš pochválil Piráty, čímž si zajistil další elektorát, tak je to velmi jednoduché. Miloš Zeman má stejný voličský elektorát jako Andrej Babiš. Ty volby ukázaly, kam půjde ta prezidentská volba.

Takže do toho nepůjdete?

To je ztracený boj. Jediný výsledek toho je, že bych mohl jako Jan Fischer si dávat místo titulu „prezidentský kandidát“ a to fakt jako není moje ambice. Za druhé rodina nepolevila, neuhnula, jak říká Kalousek, nesouhlasí zásadně a příští rok mám zlatou svatbu, takže... Bude to tak, jak říkám, Miloš vyhraje.

To ale není novinka, že je Miloš Zeman favoritem lednových voleb...

No jednu chvíli to jasné nebylo. Ale vyhraje. Já bych se dostal na 12 %, což je málo. To je nedostačující, ale ne ostudné. Ať se kluci teď vystřílej a myslím, že někdy na jaře až bude hezky a stromy budou zelené a v hospodách se bude dát kouřit, tak se bude dát dělat kampaň, která se tady dělat nedá. To bude situace třeba jiná. On si ukojí své ego, zvítězí, ale nevydrží.

Vy už jste dříve mluvil o tom, že tipujete Miloše Zemana na pouhý rok ve funkci, pak že ze zdravotních důvodů odstoupí...

To mohou být tři měsíce, půl roku, rok... A když řekne, že končí ze zdravotních důvodů, že ho bolí nohy, tak mu to všichni budou věřit. Na rozdíl od jiných politiků, kde vždy hledají, že to je jen výmluva.

