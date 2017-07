Kubera už má dost podpisů pro boj o Hrad. Stále se ale nerozhodl | E15.cz

"Dosavadní kandidáti mě neoslovují, stále čekám, že se objeví ještě jiní kandidáti, zejména po volbách do Poslanecké sněmovny. Mám to připravené a rozhodnu se na poslední chvíli," řekl Kubera serveru iDNES.cz, který zprávu přinesl. Uvažuje o tom, že by se podpisy pokusil nasbírat i mezi poslanci, i když je již nepotřebuje.

Kubera od roku 1994 stojí v čele Teplic, senátorem je od roku 2000. Loni poprvé zasedl v krajském zastupitelstvu a stal se místopředsedou Senátu. Začátkem roku řekl, že aktuální volební období v senátu i komunální politice jsou pro něj poslední. Podpis pro kandidaturu na hrad dostal nejen od senátorů ODS, ale i z klubů ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO.

Mluvčí ODS Jana Havelková neupřesnila, zda jde o Kuberovu soukromou iniciativu, nebo by mohl být oficiálně kandidátem ODS. "Nyní se soustředíme na volby do Sněmovny. Několikrát jsme deklarovali, že cílem ODS je postavit nebo podpořit takového kandidáta, který bude mít šanci porazit Miloše Zemana. Občanští demokraté svůj postup v prezidentské volbě oznámí v pravou chvíli," uvedla Havelková.

Zeman chce prezidentskou funkci příští rok obhajovat. Jeho vyzyvateli jsou například textař a podnikatel Michal Horáček, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, bývalý šéf automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek, lékař Marek Hilšer, podnikatel Igor Sládek, bývalý šéf kabinetu Jiřího Rusnoka Karel Štogl nebo hudebník a předseda strany Rozumní Petr Hannig.