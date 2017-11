Topolánek: expremiér chce kandidovat na prezidenta | E15.cz

Podrobnosti chce oznámit v úterý, kdy je nutné přihlášky do prezidentské volby do čtvrté hodiny odpolední odevzdat. Prezidentský kandidát pro senátorskou nominaci potřebuje podporu nejméně deseti senátorů nebo dvaceti poslanců.

"Já jsem se v úterý, možná emotivně, protože rozumem bych to nikdy neudělal, rozhodl, že budu kandidovat na prezidenta a začal jsem shánět podpisy. To rozhodnutí u mě osobně dávno padlo," citoval v neděli server Blesk.cz někdejšího předsedu vlády.

Podle něj mu senátoři podpisy nestvrzují, že ho budou volit. Dávají mu tím prý jen najevo, „že přichází do soutěže hráč, který má dostat právo kandidovat“.

Topolánek si i přes silnou konkurenci věří. „Kdybych neviděl šanci, tak bych do toho nešel. Můj jediný problém je vysvětlit lidem v České republice, že pokud jsem někdy nějaké chyby udělal, tak já nedělám stejné chyby dvakrát. Že jsem hodnověrný kandidát. Své šance vidím poměrně vysoko. S tím počtem kandidátů je to velká loterie, ale jdu do toho plnou vahou, s podporou rodiny,“ popsal pro Blesk.

Informace o možné Topolánkově kandidatuře se v médiích objevily v minulých dnech. Podle nich by jeho nominaci mohli podepsat senátoři ODS, mezi něž kdysi patřil. "Jsou to senátoři pěti klubů včetně ODS," sdělil večer ČTK.

O několik hodin dříve na dotaz, zda je pravdivá informace, že zvažuje kandidaturu, a to s podporou senátorů ODS, Topolánek v textové zprávě uvedl: "Na takto položenou otázku musím, odpovědět, že NE".



Předseda ODS Petr Fiala se v polední televizní debatě odmítl k možné Topolánkově kandidatuře vyjádřit. Občanští demokraté zveřejní svou strategii pro prezidentské volby po neděli, řekl.