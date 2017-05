Prezident Zeman ve středu odvolá Babiše z vlády, nahradí ho Pilný | E15.cz

- Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na počátku května nejprve oznámil, že se rozhodl podat demisi vlády kvůli nevyjasněným Babišovým majetkovým poměrům a finančním transakcím. Babiš je podle něj ve střetu zájmů, když mu jako ministrovi financí podléhá Finanční správa, která by měla vyšetřit jeho nákup jednokorunových dluhopisů od společnosti Agrofert v době, kdy ji vlastnil. Sobotkovi nestačilo vysvětlení v dopisu, který Babiš poslal v závěru minulého týdne Poslanecké sněmovně. Ministr financí v dopisu označil všechny své transakce se společností Agrofert za legální a řekl, že vše vysvětlil. Záležitost považuje za organizovanou kampaň a mediální hon na sebe. Sobotka ale demisi nepodal, což vyústilo v ostrý konflikt s prezidentem Milošem Zemanem, a poté poslal Zemanovi návrh na odvolání Babiše. Zeman Babiše nakonec po průtazích ve středu odvolá. - Pozornost a kritiku Sobotky také vzbudila kauza nahrávek zveřejněných na internetu, na kterých se Babiš urážlivě vyjadřuje o členech vlády a mluví o připravovaných článcích v médiích, která mu v minulosti patřila. Společnost Mafra oznámila, že i když nahrávku považuje za pochybnou, redaktora Mladé fronty DNES (MfD), který na ní vystupuje, se rozhodla propustit. Pořízené odposlechy dobou pořízení spadají podle Lidových novin zhruba do závěru loňského roku. Babiš přesunul své firmy pod svěřenské fondy letos v únoru. Jedna z nahrávek také zřejmě zachycuje Babišovu schůzku s novinářem, který mu předává dokumenty z policejního vyšetřování. Podle Babiše jsou nahrávky sestříhané, dále řekl, že se stal obětí provokace. - Babišův nákup dluhopisů jeho někdejší společností Agrofert se řeší od začátku letošního roku. Na Babiše bylo podáno trestní oznámení kvůli možnému krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Výhoda takzvaných korunových dluhopisů vydaných do konce roku 2012 spočívá v tom, že jejich držitel v podstatě neplatí ze získaných úroků daň z příjmu. Koncem ledna premiér vyzval Babiše, aby objasnil své příjmy. Ministr financí pak prohlásil, že finanční úřady projdou všechny firmy, jež korunové dluhopisy vydaly. - Koncern Agrofert, jehož byl Babiš donedávna stoprocentním vlastníkem, je jednou z největších firem v postkomunistické Evropě a sdružuje více než 250 firem z odvětví chemie, zemědělství, potravinářství, lesnictví, dřevařství, pozemních technologií, techniky, dopravy, obnovitelných zdrojů (biopaliva) a médií. - Ministr po vstupu do vlády v roce 2013 z vedení Agrofertu odešel. Začátkem letošního ledna České televizi řekl, že pokud poslanci přehlasují prezidentovo veto zákona o střetu zájmů, zbaví se Agrofertu do konce měsíce. Letos v únoru vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. - Do politiky Babiš vstoupil na podzim 2011, kdy začal veřejně kritizovat korupční prostředí v ČR a posléze představil sdružení ANO 2011 - Akce nespokojených občanů. Původně deklaroval, že nechce být lídrem hnutí, nakonec změnil názor. V předčasných parlamentních volbách v říjnu 2013 skončilo ANO druhé za sociálními demokraty. Letos v únoru byl Babiš opět zvolen předsedou hnutí ANO. - Před listopadem 1989 byl Babiš členem komunistické strany. Slovenský Ústav paměti národa (ÚPN) navíc tvrdil, že Babiš se v roce 1980 stal důvěrníkem StB a že o dva roky později ho tajná policie získala ke spolupráci coby svého agenta. Babiš vědomou spolupráci s StB vždy popíral a v roce 2012 podal na ÚPN žalobu. V červnu 2014 bratislavský okresní soud rozhodl, že Babiš byl ve svazcích StB evidován coby její agent neoprávněně. ÚPN se proti verdiktu odvolal. Závěr soudu prvního stupně v červnu 2015 v odvolacím řízení potvrdil bratislavský krajský soud.