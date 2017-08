Prezidentské volby se blíží, stranických kandidátů letos výrazně ubylo | E15.cz

Padesátitisícový limit potřebných podpisů zatím překročila trojice hlavních favoritů: obhajující prezident Miloš Zeman, někdejší šéf Akademie věd Jiří Drahoš a známý textař Michal Horáček. Všichni tři pokračují ve sběru i nadále kvůli možným chybám na petičních listech, například nečitelnému podpisu. Rekordmani Miloš Zeman (72) Obhajující prezident oznámil, že nepovede kampaň. Pilně však z titulu současné funkce navštěvuje jednotlivé kraje. Zda jde o kampaň či ne, bude nejspíš muset nakonec rozhodnout soud. Hrad možnost, že výjezdy hlavy státu do regionů volební kampaní jsou, striktně odmítá. Jiří Drahoš (68) Bývalý předseda Akademie věd se prezentuje jako nezávislý kandidát, podporu mu už ale vyjádřily KDU-ČSL, TOP 09 i hnutí STAN. Úmysl kandidovat oznámil koncem března, republiku objíždět a sbírat podpisy začal koncem dubna. Momentálně je jednoznačným favoritem bookmakerů. Michal Horáček (65) Sázkař, textař a podnikatel. Na besedy s občany jezdí od loňského listopadu. V intenzivně vedené kampani už mimo jiné oznámil, co by udělal za prvních sto dní ve funkci hlavy státu. Mimo jiné by zrušil nesmyslné kontroly na Hradě a omluvil se současnému mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi, že pro něj nemá místo. Spoléhají na politiky Jaroslav Kubera (70) Senátor za ODS a primátor Teplic si se sběrem podpisů nemusí lámat hlavu, má pro kandidaturu slíbenou podporu dostatečného počtu senátorů. Zda vstoupí do prezidentského klání, se proto hodlá rozhodnout na poslední chvíli. Je zdatný řečník, často se vyjadřuje s nadsázkou. O současné hlavě státu tvrdí: „Zeman není dementní. Volby vyhraje a odstoupí, nechce se dál trápit.“ Karel Štogl (44) Úředník, léta spojený s ČSSD. Jeho kariérní dráhu odstartoval Jaroslav Tvrdík, jako ministr obrany si ho vybral jako poradce. Byl vojenským diplomatem OBSE ve Vídni a také šéfem kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka. Za svou přednost považuje schopnost lidi spojovat a dostat z nich metodou cukru a biče to nejlepší. Tvrdí, že má zajištěnu senátorskou nominaci. Outsideři

Další zájemci o prestižní politický post zatím podmínky pro kandidaturu nesplnili. Asi nejznámější je jedenačtyřicetiletý lékař a aktivista Marek Hilšer, na kontě má kolem patnácti tisíc podpisů, pomoc s jejich sběrem přijal od protikandidáta Horáčka, který mu zpřístupnil svá petiční místa. Hilšera trápí nedostatek financí, kampaň hradí ze svého a z příspěvků drobných dárců. Zhruba deset tisíc podpisů má zatím Vratislav Kulhánek. Ten jde sice do politiky za značku ODA, jež mu také hradí kampaň, ale klidně bude volit také ODS nebo spolupracovat s Andrejem Babišem. Veřejnost láká k podpoře své kandidatury slibem, že za podpis je možné získat nové auto Škoda Octavia. Loterie se uskuteční, pokud Kulhánek získá 50 tisíc podpisů. Podporu občanů zatím shání také prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek reprezentující Realisty, jakožto zájemce o prezidentský úřad se veřejnosti ohlásil také Miroslav Sládek, bývalý vůdce Republikánů, exposlanec Věcí veřejných a dnes člen vedení strany Republika Otto Chaloupka nebo někdejší spolupracovník zpěvačky Lucie Bílé a nyní předseda strany Rozumní Petr Hannig. Jediná žena, která oficiálně ohlásila kandidaturu, je osmapadesátiletá herečka a zpěvačka Jana Yngland Hrušková. Sází na protimigrační témata a odchod Česka z EU a připouští, že jde do předem prohraného boje. Podobného ražení je i včera oznámená kandidatura zadluženého podnikatele Vladimíra Boštíka, který v minulých parlamentních volbách neúspěšně kandidoval za Okamurův Úsvit přímé demokracie. Boštík ovšem na rozdíl od předchozích adeptů tvrdí, že potřebné nominační podpisy už má.