Prezidentští kandidáti se na zavedení eura v Česku neshodnou | E15.cz

Na zavedení eura v Česku v příštích letech se prezidentští kandidáti neshodnou. Většina z nich by se chtěla ve funkci zasadit o společenskou diskusi o této otázce. Odpovědnost za přijetí eura často kladou na vládu.

Zásadní odpor k přijetí eura z kandidátů, kteří podle dostupných informací splnili podmínky kandidatury, vyslovili jen prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek a předseda strany Rozumní Petr Hannig. Hynek považuje projekt eura za mrtvý, Hannig za dobrý jen pro nejbohatší podnikatele.

Další kandidáti mají k otázce rezervovaný postoj. Zavedení označují za odpovědnost vlády textař a podnikatel Michal Horáček i bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer. Oba by chtěli vést kvůli problematice dialog, Horáček slíbil uspořádání konference se zástupci Slovenska, kde už eurem platí. Fischer chápe, že zavedení nové měny může u řady občanů vyvolat obavy. Odpovědnost za zavedení eura přikládá vládě i Kulhánek, který poznamenal, že není vyhrocený proti euru.

Spíše pro vstoupení do eurozóny se ve svých odpovědích postavili akademik Jiří Drahoš i lékař Marek Hilšer. Drahoš podotkl, že se chce zasadit o zahájení diskuse. Myslí si, že více argumentů je pro zavedení, na přijetí by ale proti vůli většiny netlačil. Hilšer poznamenal, že když koruna zůstane "zranitelnou měnou v moři eura" a hrozily by ekonomické potíže kvůli nepřijetí nové měny, proti zavedení eura nebude vystupovat.

K tématu se osobně nevyjádřili prezident Zeman a bývalý premiér Mirek Topolánek. Oba se ústy svých spolupracovníků omluvili pracovní vytížeností. Zeman v minulosti opakovaně uvedl, že by ČR měla do eurozóny vstoupit až tehdy, co z ní vystoupí Řecko, aby Češi nemuseli platit řecké dluhy. Zároveň poukazuje na příklad Slovenska, kde lidé před přijetím eura vyslovovali obavy a nyní jsou většinově spokojeni.

Na otázku odpověděli i další uchazeči o Pražský hrad, kteří podle svých slov podali kandidaturu. Roman Hladík přijetí eura odmítá, stejně jako bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská, která korunu označila za národní symbol. Proti je i Libor Hrančík, podle kterého díky své měně může stát více kontrolovat svou ekonomiku. Stratég Josef Toman podotkl, že při zavedení eura by muselo ČR doplácet na státy se stagnující ekonomikou, ale zároveň by ČNB nemohla manipulovat s měnou.