Se Sehnalem jsme se potkávali na parkovišti, říká nový prezidentský kandidát Kulhánek | E15.cz

Minulý týden oznámil svou kandidaturu na prezidenta bývalý šéf Škoda Auto Vratislav Kulhánek. Do voleb jej jako svého kandidáta vyšle staronová politická strana ODA pod vedením Pavla Sehnala, kterého prý možný budoucí prezident „zná z parkoviště“. Koho Vratislav Kulhánek považuje za svého největšího soupeře, co může České republice přinést a proč se před lety nestal senátorem za ANO?

Jak jste se ke kandidatuře dostal?

Pan Sehnal přišel začátkem června s tímhle nápadem, nejdříve jsem řekl ne. Po delším dvoutýdenním rozjímání jsem si říkal, že asi bych do toho měl jít, že bych možná měl republice co dát.

Jaký je váš vztah s Pavlem Sehnalem?

Ono to je jednoduché. Existuje takový barák na Masarykově nábřeží a v prvním patře je SPGroup pana Sehnala, v druhém patře je reprezentace Škody Auto, ve třetím patře SPGroup a ve čtvrtém patře je reprezentace Škody Auto. Takže jsme se potkávali na parkovišti a na schodech.

Co můžete zemi přinést jako prezident?

Já mám takových pár bodů, které jsem si vymyslel, že se jich budu držet. Zaprvé: podle ústavy v zemi vládne vláda pod kontrolou parlamentu, nikoliv prezident. Zadruhé: dosažení ještě lepší pověsti České republiky. Zatřetí: dbát na dodržování ústavy. Začtvrté: nezaplést se do hrátek politických stran. Zapáté: probudit v lidech hrdost na to, že jsou Češi.

Nereagujete tím spíše na současného prezidenta? Myslíte si, že tyto body nesplňuje?

Dá se to taky tak brát, ale dá se to brát i nezávisle na něm.

Mluvíte o věcech, které by u prezidenta měly být samozřejmostí. Co můžete přinést navíc?

Prezident by se měl chovat tak, jak má. Nevím, co by měl kandidát nabídnout víc než to, že bude vše kvalitní a v pořádku. Aby vliv prezidenta byl uplatňován pro dobro lidí a ne pro uspokojování vlastních ambicí. Pokud chcete ještě něco víc, tak to fakt nemám.

Před pěti lety jste odmítl kandidaturu do Senátu za ANO, kterou vám nabízel Andrej Babiš. Tehdy se vám ještě do politiky nechtělo?

Mezi funkcí prezidenta a senátora je podstatný rozdíl. Senátor se zabývá běžnou politikou, zatímco prezident je trošku někde jinde. Je to nadpolitická záležitost. Kromě toho jsem tehdy ještě měl firmu, teda mám ji pořád, ale tehdy mě v ní ještě bavilo dělat, a to by mi senátorská funkce zkomplikovala.

Nebylo tím důvodem, že jste nechtěl kandidovat za ANO?

Ne, to bylo obecné. Tehdy za mnou byli i panové Bělobrádek za Lidovce a Gazdík za Starosty.

Kampaň vám bude financovat SPGroup?

Kampaň bude financovat ODA. Samozřejmě, pokud seženou sponzory, tak i s jejich pomocí. Máme limit 50 milionů, ale já doufám, že to tolik ani zdaleka nebude.

Už jste přemýšlel nad podobou kampaně?

Ještě na to nebyl ani čas. Samozřejmě, že vím, jak by to asi zhruba mělo fungovat. Chci kontaktní kampaň, potkávat se s lidmi, ale rozhodně ne útočnou. Tím myslím vymezovat se proti někomu, to rozhodně v úmyslu nemám.

Kdo bude váš největší soupeř?

Já myslím, že největší soupeř bude Jiří Drahoš.

Ne Miloš Zeman?

Doufám, že ne. Jiří Drahoš splňuje rozhodně víc to, co bych si od prezidenta představoval.

Reálně si tedy myslíte, že byste mohl být ve druhém kole s Jiřím Drahošem?

Ano, mohl bych mít i slušnou šanci. Mohlo by to být tak 50 na 50. Ohlasy jsou zatím až překvapivě pozitivní, z mnoha stran dostávám podporu.

Co na to vaši nejbližší?

Berou to dobře. Samozřejmě, ty pocity jsou trochu rozporuplné. Ale když si člověk sedne na tygra, tak s tím už musí počítat.

Čemu se teď hodláte věnovat? Necháte všeho kvůli kandidatuře?

To určitě ne, občas budu přednášet a taky mám ještě nějaké povinnosti vůči své firmě.

Co bude dál s vaší firmou, pokud se stanete prezidentem?

To bych ji musel pustit. Prodat ji nemůžu, protože je závislá jen na mém jméně, takže bych ji spíš prostě zmrazil.