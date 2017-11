Topolánek se s minulostí vyrovnal, Zemana určitě porazí, míní jeho marketingový expert Horák | E15.cz

Vedl kampaň Pirátů, teď nastoupil do volebního týmu prezidentského kandidáta Mirka Topolánka. Marketingový expert Jakub Horák je o úspěchu bývalého premiéra stoprocentně přesvědčen, považuje ho za jediného vážného soupeře tandemu Zeman-Babiš. Například Jiřího Drahoše by si druhý z tohoto tandemu dle slov Horáka namazal na chleba. Horák má za to, že s minulostí se Topolánek vyrovnal, žádnou strategii na obranu jeho dřívějšího vztahu s pravomocně odsouzeným Markem Dalíkem nepřipravuje.